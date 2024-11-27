Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör duvarını yıkıp atacağız

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Partisinin Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

REKLAM advertisement1

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle: "Grup toplantımızın hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Sizlerin de yakından takip ettiği üzere dünya yeni ve köklü bir değişimin sancılarını yaşıyor. Katliamların ve zulümlerin yanında bölgemiz adeta cayır cayır yanıyor. Cumhur İttifakı olarak tarihi bir sorumlulukla karşı karşıyayız. Türkiye'nin hedeflerine doğru yürümesi için çalışıyoruz. Kardeşlik siyasetimizden eser ve hizmet politikamızdan ödün vermedik.

REKLAM "LÜBNAN'DA ATEŞKESTEN MEMNUNUZ" İsrail ile Lübnan arasında bu sabah yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasından memnuniyet duyuyorum. İsrail sorumluluklarını harfiyen yerine getirmeli. Coğrafyamızdaki krizlerin çözümü için çabalıyoruz. Gazze'de katliamın durması ve kalıcı ateşkesin sağlanması için Türkiye olarak her katkıyı sunmaya hazırız. Biz bütün bu diplomatik hamleleri siyasi kimliğimizle değil bu ülkenin bir ferdi olarak gerçekleştiriyoruz. Mazlum ve mağdurların umudu olan Türkiye Cumhuriyeti'ni her alanda güçlü bir ülke haline getirmenin peşindeyiz.

"ÜLKEMİZDE MARAZİ BİR MUHALEFET ANLAYIŞI MEVCUT" Söz verdik ve sarsılmaz bir inançla hedefimize kilitlendik. Allah'ın izniyle Türkiye Yüzyılı hedefimize ulaşacağız. Ülkemizde yapılan her işi engelleyen marazi bir muhalefet anlayışı mevcut. Geçtiğimiz 22 yıl boyunca inşa ettiğimiz her eseri açık söylüyorum bu zihniyete rağmen başardık. Millete mahcup olmamak için umut ile düş ile çabaladık. Türkiye'ye Cumhuriyet tarihinin en başarılı yıllarını yaşattık.

KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ Biz bunlara hak ettikleri cevabı vermediğimizde densizlik çıtalarını atlıyorlar. CHP'nin eski genel başkanının freni boşalmış kamyon gibi savurduğu zırvalar bunun en son örneğidir. Karşımıza çıktığı istisnasız bütün seçimleri kaybetti. CHP'nin eski genel başkanı şaibeli bir kurultayda devrilen bir siyaset eskisi. Gündeme gelmek için bize sataşıyor. Gittiği ABD'de saatlerce hamburgercide ne yaptığını o gün bu gündür anlatamadı. Sana bu kapıdan ekmek yok. Git yaptığın densizliklerin hesabını yargıya ver. Senin muhatabın biz değil yargıdır.

"KREŞ VE ANAOKULUNUN AYRIMINI BİLE BİLMİYORLAR" Bunların yeni genel başkanlarının eskisinden geri kalır tarafı yok. MEB kendi uhdesinde bulunan kreşlerle ilgili bir yazı gönderiyor. Bu ikazın yapılma nedeni de yine CHP'nin AYM'ye götürdüğü iptal ettirdiği bir düzenleme. Cehalet tek başına katlanılabilir bir eksikliktir. Ama cehalet ve ukalalık birlikte olunca çekilmez bir hal alıyor. Anaokulu ve kreşin ayrımını bilmiyorlar. Bakanlıktan gelen yazıyı dahi okumamışlar. Yazının belediyelere ulaşmasının ardından meydanlara dökülüp kendi akıllarınca bize akıl veriyorlar. Kreş açmanın anaokulu açmanın kuralları bellidir. Kimse ben kurallara uymuyorum diyemez.

TEĞMENLERİN KILIÇLI YEMİNİ SORUŞTURMASI Benzer söylemi teğmenlerle ilgili de söylüyorlar. CHP bu konuda önüne arkasına bakmadan konuşuyor. TSK'da disiplin hayati öneme sahiptir. Komutanların talimatına rağmen disiplinsizlik yapan teğmenlerin yarın neler yapabileceğini kim bilir. Kılıç şakırtıları arasında disiplinsizlik yapanları kahramanlaştırmak neyin nesidir. Bu ordu bir zümrenin, partinin değil milletin ordusudur. Bu ordu ölürsem şehit kalırsam gazi diyen serdengeçtilerin ordusudur.

"ORDUMUZUN YIPRATILMASINA DA PROVOKE EDİLMESİNE DE İZİN VERMEYİZ" Bu ordu 3 kıta yedi iklimde İslam'ın bayraktarlığını yapan şanlı bir ordudur. Ordumuzun konumunu gayet iyi biliyoruz. CHP ordumuzun ruh kökünü koparmaya muvaffak olamadı. Ordumuzun yıpratılmasına da provoke edilmesine de izin vermeyiz. Kahraman ordumuz vesayet heveslilerinden ve FETÖ'cü hainlerden temizlendikçe terörle mücadeleyi daha etkin hale getirmeye başlamıştır.

CHP hiçbir zaman Türkiye'nin milli partisi olamadı. Ülke için gelecek vadetmiyorlar. Konserler üzerinden çıkan yolsuzluklar buz dağının görünen bölümü. Yolsuzluk yapanlar hukuk önünde de sonuçlarına katlanacak. Nasıl bir soygun düzeni işletildiğini yakında göreceğiz. Nasıl bu kadar belediye kazanıyorlar, bunun sorumlusu AK Parti olarak biziz. Bu bir özeleştiridir.

"BAHÇELİ'NİN ÇAĞRISI CESURCAYDI" Sayın Bahçeli gerçekten cesur ve ezberleri bozan bir teklif ortaya koymuştur. Bu çağrıyla içten pazarlıkçı tipler hüsrana uğradı. Sayın Bahçeli'nin çağrısına ortağız. Bu meseleyi tüm yönleriyle ele alıp değerlendiriyoruz. Sayın Bahçeli ile uyum ve eş güdüm içinde hareket ediyoruz. Cumhur İttifakı yoluna pekleşerek devam ediyor. Türklerle Kürtler arasına örülmek istenen terör duvarını yıkıp atacağız. Terörle mücadelemiz son terörist ortadan kaldırıncaya kadar da devam edecek. Ülkemizin güneyini terörden arındıracağız. Terörsüz Türkiye idealini inşallah gerçeğe dönüştüreceğiz. "