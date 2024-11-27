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        Haberler Gündem Güncel Havalar daha da soğuyacak! La Nina ile son 60 yılın en soğuk zamanları yaşanacak | Son dakika haberleri

        Havalar daha da soğuyacak! La Nina ile son 60 yılın en soğuk zamanları yaşanacak

        Tüm dünyada sıcaklık rekorlarının kırılmasına neden olan El Nino döneminin sona ermesinin ardından La Nina dönemine girildi. Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, La Nina ile sert bir kışın yaşanacağını belirterek, "Son 50-60 yılın en soğuk zamanlarından biri olacağını düşünüyorum. Verilere göre öyle gözüküyor" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 10:22 Güncelleme: 27.11.2024 - 10:27
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        • 1

          Türkiye'yi etkisi altına soğuk hava ve kar yağışı birçok ilde hayatı olumsuz etkiledi.

          Hafta boyunca devam eden soğuk havanın Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da devam edeceği belirtilirken, TÜBA Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, bu kış bizi nasıl bir havanın beklediğini anlattı.

        • 2

          Bu sene sert kışın erken geldiğini belirten Prof. Dr. Doğan Yaşar, "Kış bu yıl oldukça erken geldi. Özellikle İzmir'de bugün itibarıyla havalar oldukça soğuk. İzmir'in kasım ayı sıcaklığı ortalama 14 derece. Bugünlerde 7,5- 8 derecelere kadar düştü. İnanılmaz bir soğuk var. Bütün Türkiye çok soğuk. Tüm Türkiye'ye kar çok erken geldi. Ankara ve Van gibi çok erken kar yağdı. Bu sürpriz değil. Bu yıl kışın sert geçeceğini ABD'nin Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi (NOAA) açıkladı. 2024 yılının başından itibaren mayıs dışındaki bütün aylar, ortalamanın üzerine geçti" dedi.

        • 3

          "DOĞA, MUTLAKA KENDİNİ DENGELER"

          Prof. Dr. Yaşar, "Doğa kendini dengeliyor. Eğer çok sıcak bir dönemden geçtiysek, onun arkasından soğuk bir dönem gelir ya da tam tersi. Doğa, mutlaka kendini dengeler. Sıcaklık veya soğuk hava alıp başını gidemez. 2020'den sonra 2021 ve 2022'de çok nadir görülen bir olay oldu. 3 yıl boyunca çok kurak geçti. 2020'de yüzde 12, 2021'de yüzde 9 ve 2022'de yüzde 12 eksik yağış yağdı. Bütün barajlarımız boşaldı. Barajlarımız halen daha dolmadı. Ardından Süper El Nino patladı. Doğa, o 3 yıllık açığı Süper El Nino ile kapatmaya çalıştı. Dubai'de, Sahra'da, Brezilya'da, Avrupa'da seller oldu" diye konuştu.

        • 4

          "YAĞIŞLI BİR YIL GEÇİRECEĞİMİZE İNANIYORUM"

          La Nina'yla soğukların etkili olduğunu belirten Prof. Dr. Yaşar, "Son 50-60 yılın en soğuk zamanlarından biri olacağını düşünüyorum. Verilere göre öyle gözüküyor. Öte yandan barajlarımız çok boşaldı. Bugün Tahtalı Barajı yüzde 11'lere düştü. Ciddi bir düşüş. Bu soğumanın ardından şubattan sonra tekrar yağışların normale döneceğine inanıyorum. Sonrasında şahane yağışlı bir yıl geçireceğimize inanıyorum. Şu an kar yağışı var. Bu da çok güzel. Bizi rahatsız ediyor ama en azından yer altındaki suyu besleyecek" dedi.

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