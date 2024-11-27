Memur çocuğu öğrencilerin yetim aylığında eşitlik sağlanacak

AK Parti milletvekillerince TBMM’ye sunulan kanun teklifinde 5434 Sayılı Emekli Sandığı’na tabi olup vefat edenlerin çocuklarına bağlanan yetim aylığı konusunda iki önemli düzenlemeye yer verildi.

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5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na göre, 4/a ve 4/b statüsünde çalışanlar ile ilk defa 15 Ekim 2008 tarihinden sonra 4/c statüsünde çalışmaya başlayanların çocukları 18 yaşını, lise ve dengi öğrenim görmesi halinde 20 yaşını, yükseköğrenim yapması halinde ise 25 yaşını dolduruncaya kadar yetim aylığı alabiliyorlar. 5510’a tabi sigortalıların çocuklarına lisans, yüksek lisans, doktora öğrenimi ve ikinci yükseköğrenim ayrımı yapılmaksızın yetim aylığı ödeniyor.

REKLAM Ancak, 5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanunu’nda yükseköğrenim kriteri yalnızca ilk lisans ve yüksek lisans programları ile sınırlı bulunuyor. Bu nedenle 5434’e tabi sigortalıların çocuklarına ikinci üniversite veya ikinci yüksek lisans durumunda yetim aylığı ödenmiyor. Kanun teklifi ile bu konudaki eşitsizlik giderilerek 5434 Sayılı Kanun kapsamında yetim aylığı bağlananların ikinci lisans ve ikinci yüksek lisans sırasında yetim aylıklarının kesilmesi önlenecek. Bu öğrenciler, 25 yaşını dolduruncaya kadar ikinci lisans ve ikinci yüksek lisans öğrenimi sırasında yetim aylığı almaya devam edecekler.

ASKERİ OKUL VE POLİS OKULU ÖĞRENCİLERİ ARASINDAKİ EŞİTSİZLİK DE GİDERİLECEK 5510 Sayılı Kanuna göre, anne veya babası 4/a, 4/b veya ilk defa 15 Ekim 2008 sonrası 4/c kapsamında çalışmaya başlayanların çocuklarından harp okulu ve polis akademisinde okuyan öğrenciler ile astsubay meslek yüksekokulları ve astsubay naspedilmek üzere temel askerlik eğitimine tabi tutulan adaylar, polislik meslek eğitim merkezlerinde eğitime tabi tutulanlar, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi ile fakülte ve yüksekokullarda subay ve astsubay naspedilmek üzere temel askerlik eğitimine tabi tutulanlar öğrenim gördükleri sürede yetim aylığı alabiliyorlar.

Buna karşılık, 5434 Sayılı Kanun kapsamında sadece polis akademisinde okuyan öğrenciler ile harp okulu öğrencilerine yetim aylığı bağlanabiliyor. Kanun teklifinde yapılacak düzenleme ile bu konudaki eşitsizlik de giderilecek. Astsubay meslek yüksekokulları ve astsubay naspedilmek üzere temel askerlik eğitimine tabi tutulanlar, polis meslek eğitim merkezi öğrencileri, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi ile fakülte ve yüksekokullarda subay ve astsubay naspedilmek üzere temel askerlik eğitimine tabi tutulan çocukların yetim aylığı kesilmeyecek.

Söz konusu değişiklikler, kanun teklifinin TBMM’de kabul edilip Resmi Gazete’de yayımlanmasından sonra yürürlüğe girecek. Bu durumdaki öğrenciler, yürürlük tarihinden itibaren yetim aylığı almaya başlayabilecek.