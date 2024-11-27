Beşiktaş'ta Samet Aybaba ve Brad Friedel ile yollar ayrıldı!
Beşiktaş'ta Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba ve Yönetim Kurulu Danışmanı Bradley Howard Friedel ile yollar ayrıldı!
Beşiktaş, Samet Aybaba ve Brad Friedel ile yolların ayrıldığını açıkladı.
Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:
"Samet Aybaba ve Bradley Howard Friedel'a Emekleri İçin Teşekkür Ederiz
Futbol Takımları Genel Koordinatörümüz Samet Aybaba ve Yönetim Kurulu Danışmanımız Bradley Howard Friedel ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.
Kulübümüze hizmetleri nedeniyle Samet Aybaba ve Bradley Howard Friedel'a teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz."