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        Haberler Gündem İstanbul İstanbul’da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 2 tutuklama

        İstanbul'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan ve bombalı eylem hazırlığında oldukları değerlendirilen 2 şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2024 - 19:39 Güncelleme: 26.11.2024 - 19:39
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        İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 2 tutuklama
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        İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubelerine bağlı ekipler, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin tespiti ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik ortak çalışma yürüttü.

        Ekipler, sosyal medya platformlarında "bomba yapımı" ile ilgili bilgiler arayan D.K'yi tespit edip şüpheli üzerine yoğunlaştı.

        D.K'nin E.S. ile hareket ettiğini belirleyen ekipler, 2 zanlının bombalı eylem hazırlığında olduğunu değerlendirdi.

        Polisin teknik ve fiziki takibinin ardından Gaziosmanpaşa'da aynı apartmanda iki farklı dairede yaşayan şüpheliler yakalandı.

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        Yapılan aramalarda, yüksek hassas patlayıcılardan TATP, bomba yapımında kullanılan çok miktarda kimyasal madde, laboratuvar ve kamuflaj malzemeleri, laboratuvar giysileri ve maskeleri, terör örgütü DEAŞ'ın sözde flamaları, çeşitli yasaklı yayınlarla dijital materyal ele geçirildi.

        Öte yandan, zanlıların 2021 yılında "DEAŞ'a üye olmak" suçundan tutuklandıkları ve 2023’te tahliye oldukları öğrenildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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