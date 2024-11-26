"Yataktan düştü" dedi, darp izleri bulundu!
Ankara'da 3 yaşındaki Elif İkra, yataktan düştüğü gerekçesiyle hastaneye kaldırılarak hayatını kaybetmişti, bebekte darp izleri bulunmasının ardından anne Nuriye S. tutuklandı
Ankara'ın Ayaş ilçesinde annesi Nuriye S.’nin yataktan düştüğünü iddia ederek yardım istediği Elif İkra S. (3), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Elif İkra S.'nin vücudunda darp izlerine rastlanırken, Nuriye S. tutuklandı.
İlçenin Hacırecep Mahallesi'nde oturan Nuriye S., 19 Kasım saat 08.30 sıralarında, "Kızım ölüyor" diyerek, komşularından yardım isterken, uzman çavuş olan eşine de haber verdi. Nuriye S., kızının yataktan düşerek yaralandığını ileri sürdü.
DARP İZLERİ VE KABURGA KIRIĞI TESPİT EDİLDİ
Eve gelen baba Ö.S., kızını kucağına alarak yakındaki Ayaş Şehit Mehmet Çiftçi Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada yapılan tetkiklerde Elif İkra S.'nin vücudunda darp izleri ve kaburgalarında kırık tespit edildi. Elif, ilk müdahalenin ardından Bilkent Şehir Hastanesine sevk edildi. Elif İkra S., 2 gün sonra doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Elif İkra S'nin cenazesi, Polatlı'da toprağa verildi.
Elif İkra S'nin ölümüyle ilgili hazırlanan ön otopsi raporu doğrultusunda anne Nuriye S. gözaltına alındı. Nuriye S. ilk ifadesinde, "Evde oynarken yataktan düştü. Sonra bilinç kaybı oldu" dedi.
ANNE TUTUKLANDI
Kızına şiddet uyguladığı ve yüksekten attığı ileri sürülen Nuriye S., sevk edildiği nöbetçi hakimlikte tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
*Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.