Fenerbahçe deplasmanda bir başka! Tek rakibi PSG
Deplasmanda 26 maçtır kaybetmeyen Fenerbahçe, bu alanda Avrupa'nın en iyi 10 ligi baz alındığında PSG'nin ardından ikinci sırada yer alıyor.
- 1
Avrupa'nın en iyi 10 liginde mücadele eden takımlar arasında Fenerbahçe, deplasmanlarda sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekiyor.
- 2
Sarı-lacivertliler, son 26 deplasman maçında 21 galibiyet ve 5 beraberlik elde ederek önemli bir başarıya imza attı.
- 3
HT Spor'dan Esra Köse'nin derlediği habere göre; Fenerbahçe, deplasmanda en uzun süre yenilmeyen takımlar sıralamasında Paris Saint-Germain'in (PSG) ardından ikinci sırada yer alıyor.
-
- 4
Fransız devi PSG ise 30 maçta 23 galibiyet ve 7 beraberlikle lider konumda bulunuyor.
- 5
Listenin üçüncü basamağında Bayer Leverkusen yer alırken, Real Madrid ve Feyenoord da deplasmanda en uzun süre yenilmeyen takımlar arasında...
- 6
Bir diğer Türk ekibi Galatasaray ise 17 deplasmanda maçında 15 galibiyet ve 2 beraberlik alarak bu alanda 6. sıraya yerleşti.
-
- 7
Listede ayrıca Sporting, Juventus, Utrecht ve Mainz gibi takımlar da yer alıyor.
- 8