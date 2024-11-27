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        Haberler Gündem Güncel Eski nişanlısının yüzüne kimyasal madde atmıştı: Akıl sağlığı yerinde çıktı | Son dakika haberleri

        Eski nişanlısının yüzüne kimyasal madde atmıştı: Akıl sağlığı yerinde çıktı

        Konya'da, "Su sayacına bakacağız abla" diyerek kapıyı açtırdığı 30 yaşındaki eski nişanlısı Merve Küçüktekin'in yüzüne ve vücuduna kimyasal madde atan Sabit Türk'e verilen 15 yıl hapis cezası, istinafta bozuldu. Türk, yeniden yargılanırken, sanık hakkında istenen akıl sağlığı raporu da tamamlandı. Raporda Türk'ün işlediği suçun sonuçlarını idrak edebilecek kadar akli dengesinin yerinde olduğu belirtildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 11:40 Güncelleme: 27.11.2024 - 11:47
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        Eski nişanlısının yüzüne kimyasal madde atmıştı: Akıl sağlığı yerinde çıktı
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        Eski nişanlısının yüzüne kimyasal madde atan sanığın akıl sağlığı yerinde çıktı.

        Olay, 19 Haziran 2022'de Çumra ilçesi Bakkalbaşı Mahallesi 72125'inci Sokak'ta meydana geldi.

        1,5 yıl önce ayrıldığı eski nişanlısı Merve Küçüktekin'in evine gelen 28 yaşındaki sözleşmeli er Sabit Türk, "Su sayacına bakacağız abla" diyerek kapıyı açtırdı. Türk, pet şişe içindeki yanıcı kimyasal maddeyi Merve Küçüktekin'e fırlattı. Yüzünde ve vücudunda yanıklar oluşan Küçüktekin, Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Olay sonrası otomobiliyle kaçan Türk, İzmir'deki birliğine dönerken Ilgın ilçesinde polis ekiplerince yakalandı. Sabit Türk, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe 'Kasten yaralama' suçundan tutuklandı.

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        AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENDİ

        Hakkında hazırlanan iddianamede Küçüktekin'in yüzü, boyun bölgesi ve kollarında, cilt ve cilt altında ikinci derece yanık oluştuğuna ve bunun basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek, hayati tehlike meydana getirecek şekilde olduğuna yer verildi. Sabit Türk'ün, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılanması istenilen iddianame, Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

        15 YIL HAPİS CEZASI AZ BULUNDU

        3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında savcı, sunduğu mütalaada, Türk'e 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası verilmesini talep etti. Mahkeme heyeti de Sabit Türk'ün, Merve Küçüktekin'e yönelik eyleminin 'Nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs' suçu olarak nitelendirildiğinden ve eylemin sabit görüldüğünden, kastının ağırlığı, failin amaç ve nedeni dikkate alınarak 15 yıl hapis cezasına karar verdi. Merve Küçüktekin'in avukatı Aycan Ceylan'ın aracılığıyla yaptığı itiraz başvurusu sonrası Konya Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi, yerel mahkemenin verdiği cezayı az bularak yeniden yargılamaya hükmetti.

        SANIK İÇİN ADLİ TIP RAPORU İSTENDİ

        Kararda, "Katılanın alınan tıbbi raporlara göre, basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek, yaşamsal tehlike doğuracak, yüzünde sabit bir ize neden olacak bir biçimde yaralandığı olayda, Türk hakkında orantılılık ilkesi gözetilerek 13 yıldan 20 yıla hapis cezasını öngören Türk Ceza Kanunun 35'inci 'suça teşebbüs' maddesi gereğince yaralanmanın niteliği, meydana gelen zarar ve tehlikenin ağırlığına göre makul seviyede ceza belirlenmesi yerine 15 yıl hapis cezası belirlenmek suretiyle eksik ceza tayini olduğu anlaşıldığından hükmün bozulmasına" denildi. Ayrıca Sabit Türk'ün asker olması, psikolojik tedavi görmesi, işlediği suçun mahiyetinin farkında olup olmadığı, cezai ehliyetinin bulunup bulunmadığının belirlenebilmesi için de İstanbul Adli Tıp Kurumu Gözlem İhtisas Dairesi’ne sevk edilmesi kararını verdi.

        "CEZAİ SORUMLULUĞU TAM"

        Kararın ardından Sabit Türk'ün, 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden yargılanmasına başlandı. İstanbul Adli Tıp Kurumu Gözlem İhtisas Dairesi heyetinden gelen raporda; Türk'ün işlediği suçun sonuçlarını idrak edebilecek kadar akli dengesinin yerinde olduğu belirtildi. Raporda, "Sabit Türk'ün yapılan muayenesi sonucunda elde edilen bilgi ve bulguların yorumlanmasında; cezai sorumluluğunu müessir, kişide şuur ve hareket serbestisini ortadan kaldıracak veya azaltacak mahiyet ve derecede, herhangi bir akıl hastalığı ve zeka geriliği saptanmadığı, adli dosya tetkikinde sanığın mezkur suçu işlediği sırada fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını idrak etme ve bu fiil ile ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneğini ortadan kaldıracak veya azaltacak boyutta akli arızanın içinde olduğuna delalet edecek herhangi bir tıbbi bulgu ve belgeye de rastlanmadığı bu duruma göre Sabit Türk'ün bulunduğu suça karşı cezai sorumluluğunun tam olduğuna oy birliğiyle karar verilmiştir" denildi.

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        #Konya
        #kadına şiddet
        #kimyasal madde
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