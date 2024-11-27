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        Haberler Gündem Güncel Taksim'de ABD'li kadın turist dehşet saçtı: Eşini yaraladı, sokaktakilere saldırdı | Son dakika haberleri

        Taksim'de ABD'li kadın turist dehşet saçtı: Eşini yaraladı, sokaktakilere saldırdı

        İstanbul Taksim'de ABD'li kadın turist ortalığı birbirine kattı. 27 yaşındaki kadın, birlikte alkol aldıkları bir mekanda tartıştığı eşini yüzünden yaraladı. Öfkesine hakim olamayan kadın daha sonra sokağa çıkıp yolda yürüyenlere saldırdı. Kaldırımda yürüyen bir kişinin boğazına sarılıp kolyesini kopartan ve telefonunu yere fırlatıp kıran kadın, bir taksinin de ön camını kırdı. Korku dolu anlar kameralara yansırken, saldırgan kadın polis tarafından gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 09:40 Güncelleme: 27.11.2024 - 10:04
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        Taksim'de ABD'li kadın turist dehşet saçtı: Eşini yaraladı, sokaktakilere saldırdı
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        Taksim'de eşiyle bir mekanda alkol alan ABD'li kadın turist ortalığı birbirine kattı.

        Olay, 23 Kasım'da saat 23.15 sıralarında Katip Mustafa Çelebi Mahallesi'nde meydana geldi.

        DHA'nın haberine göre, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) vatandaşı 27 yaşındaki Sydney Rei Huff, 26 yaşındaki eşi Velican A. ile birlikte bir mekana gidip alkol almaya başladı.

        İlerleyen saatlerde çift henüz bilinmeyenle bir nedenle tartışmaya başladı. Çift arasında çıkan tartışmada kadın, eşini yüzünden yaralayıp mekandan ayrıldı.

        SOKAKTAKİLERE SALDIRDI

        Sokağa çıkan ABD’li kadın, bir marketin önünde durduğu sırada yolda yürüyen Mert T.’ye (30) boynunu sıkarak saldırmaya başladı. Birlikte yere düştüğü kadından kurtulmaya çalışan Mert T. vatandaşların müdahale etmesiyle elinden güçlükle kurtuldu.

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        TAKSİYE ZARAR VERDİ

        Gencin arbede sırasında altın kolyesi kaybolurken, cep telefonu da hasar aldı. Ayağa kalkan kadın ardından sokakta koşarak kaldırımda yürüyen bir başka kişiye vurdu. O sırada yolda seyreden şoför Velat G.’nin taksisine de saldıran kadın, ön camını kırdı. Yaralanan kadın için olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.

        GÖZALTINA ALINDI

        Ambulansın içerisinde sağlık ekiplerine de saldıran kadın, olay yerine sevk edilen polis ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Darbedilen Mert T.’nin şikayetçi olması üzerine kadın gözaltına alındı.

        Velican A.’nın eşinden şikayetçi olmadığı, taksi şoförü Velat G.’nin ise zararını karşıladığı öğrenildi. Emniyete götürülen Sydney Rei Huff’a ifadesinin alınarak ve “kasten yaralama" ve “mala zarar verme" suçlarından adli işlem yapıldı.

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        #istanbul taksim
        #ABDli turist
        #Saldırı
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