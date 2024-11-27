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        Haberler Ekonomi Teknoloji Uygulama Starlink'in doğrudan telefonlara erişimi için FCC'den onay - Teknoloji Haberleri

        Starlink'in doğrudan telefonlara erişimi için FCC'den onay

        SpaceX, Federal İletişim Kurulu'ndan (Federal Communications Commission - FCC), Starlink uydu internet hizmetini T-Mobile ile işbirliği yaparak mobil telefonlara doğrudan sunmak için gerekli izni aldı. Bu gelişme, uzaktan ve kentsel olmayan bölgelerde mobil bağlantı eksikliklerini gidermeyi hedefliyor. Starlink'in Türkiye'de de hizmete başlamak için BTK onayı beklediği sitesinde belirtiliyor

        Giriş: 27.11.2024 - 10:43 Güncelleme: 27.11.2024 - 10:47
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        Starlink'in telefon erişimine onay!
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        Alçak yörüngeye yerleştirilmiş uydularıyla Starlink, SpaceX tarafından geliştirilen ve dünya genelinde yüksek hızlı, düşük gecikme süresi internet erişimi sağlamak amacıyla tasarlanmış bir uydu ağı olarak dikkat çekiyor. Sistem, düşük Dünya yörüngesinde (LEO) bulunan uydular aracılığıyla, özellikle kırsal ve uzak bölgelerde hızlı ve güvenilir internet hizmeti sunmayı hedefliyor. Yüksek bant genişliği ve düşük gecikme süresi sunarak, akış medyası, çevrimiçi oyunlar, video görüşmeleri ve diğer yüksek veri aktarımı gerektiren uygulamalar için ideal bir çözüm sunan Starlink, şimdi ise doğrudan telefonlara erişimi için FCC'den (Federal İletişim Kurulu'ndan) onay aldı.

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        Teklifin temelleri, SpaceX ve T-Mobile'in 2022 yazında, mobil sağlayıcının müşterilerine Starlink erişimi sağlama yeteneğini geliştirmek amacıyla bir iş birliği yapacağını duyurdukları zamana dayanıyor. O dönemde, hizmetin 2023'te başlaması bekleniyordu, ancak 2024 yılının sonuna gelindiğinde düzenleyici onay ancak alınabildi.

        TEKNOLOJİ VE ORTAKLIK

        Bu işbirliği, Starlink'in ABD pazarına, diğer doğrudan telefon erişimi sağlayan uydu sağlayıcıları olan Lynk gibi rakiplerinden önce adım atmasına olanak tanıyacak. SpaceX, belirli kablosuz bantları kullanarak ve T-Mobile ile sıkı bir işbirliği içinde çalışarak uyumlu cihazlara sahip müşterilerine bu hizmeti sunacak. Ancak, onay almak ve hizmeti açmak sadece başlangıç. Bir telefonu, uydu yörüngesinde bulunan ve binlerce kilometre hızla hareket eden bir baz istasyonuyla senkronize etmek karmaşık mühendislik problemlerinin çözülmesini gerektiriyor. Şirket bu zorlukları aşmış gibi görünüyor; altı ay önce bir video görüşmesi gerçekleştirdiler ve FCC'nin belirttiği üzere, Helene ve Milton kasırgaları sırasında doğrudan telefon bağlantılarına izin verilmişti. FCC'nin raporunda, "SpaceX ve T-Mobile'in SCS operasyonları, özellikle tüketicilerin yerel bir ağa bağlanamadığı bölgelerde acil durum hizmetlerine erişimini artıracaktır" ifadesi yer alıyor.

        Bu, Helene ve Milton kasırgalarından etkilenen bölgelerde SpaceX'in sağladığı acil SCS hizmetiyle kanıtlanmıştı. Türkiye'de de yaşanan büyük deprem sonrası Elon Musk Starlink'i hizmete sunarak yardım teklifinde bulunmuş ancak regülasyonlar bu hizmetin devreye alınmasına izin vermemişti.

        SINIRLAMALAR VE İTİRAZLAR VAR

        Bu tür hizmetin nasıl çalışabileceği hakkında birkaç kısıtlama bulunmaktadır. Şu anda, resmi olarak mevcut bir yerli sağlayıcı olarak faaliyet göstermelidir, bu durumda T-Mobile. Bu, uzayda yayın yaparken kullanılan düzenlemelerle telefonlara yayın yaparken kullanılan düzenlemelerin farklı olması nedeniyle gereklidir. AT&T, AST SpaceMobile ile işbirliği yapıyor.

        SpaceX, hizmetinin diğer yerli hizmetlerle çelişmesini önlemeli, yer hizmetlerinin uydu sinyalleriyle çelişmesini endişelenmemelidir. Uzunluk ve sinyal gücü konusunda her kilometre önemlidir - ve Starlink 530 kilometre yüksekliğinde. Şans eseri, SpaceX, 7,500 onaylı uydu arasında 340, 345, 350 ve 360 kilometre yüksekliklerinde faaliyet gösterebilecektir. Bu, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (370 kilometre) alt sınırına oldukça yakındır - ve SpaceX, 400 kilometreden altındaki her bir gönderimi NASA ile koordine etmelidir.

        SpaceX'in başvurusuna karşı birçok potansiyel rakip - Amazon'ın Kuiper, DISH, Omnispace, TerreStar ve daha fazlası - başvurularını engellemeye yönelik itirazlarını sundu. Ancak FCC, bu itirazların birçoğunu dikkate almamış veya SpaceX'in uygun tedbirler almasını sağlamıştır. Yakın gelecekte, "sinyal yok" ifadesi tarih olacak. Çoğu, acil durumlarda evrensel erişimi destekliyor, bu sayede internet erişimi yalnızca belirli etkinliklerde değil, herkes için erişilebilir olacak. Ancak henüz SpaceX ve T-Mobile'in bu hizmeti ne zaman sunacağı veya maliyetinin ne olacağı belirtilmemiştir.

        TÜRKİYE'YE BU YIL GELMESİ BEKLENİYORDU

        Starlink'in uydularını Türkiye üzerinde uçarken zamana zaman görüyorduk. Kocaeli'nde bir merkez kuran şirket buradan gönderdiği sinyallerle uydu testlerine başlamıştı.

        Alçak yörünge uyduları ile hızlı internet hizmeti sunan Elon Musk'ın sahibi olduğu Starlink'in 2024 yılı içerisinde Türkiye'de hizmete başlaması bekleniyordu. Geçtiğimiz yıl Starlink'in haritasına bakıldığında 2024 olarak gözüken hizmete başlama zamanı şu an için 'Düzenleyici makam onayı bekleniyor' olarak güncellenmiş durumda. Bu da, Bilişim Vadisi'nde yer alan üssünden bir süredir testler yürüten Starlink'in BTK'dan onay çıkması durumunda hizmete başlamaya hazır olduğu anlamına geliyor.

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