Beşiktaş'ta art arda ayrılıklar: Samet Aybaba, Brad Friedel, Onur Göçmez, Işıl Zeybek, Okay Karacan
Beşiktaş Kulübü yönetiminde kötü gidişin ardından ayrılıklar devam ediyor. Beşiktaş, futbol takımları genel koordinatörü Samet Aybaba ve yönetim kurulu danışmanı Brad Friedel ile de gece yarısı yolların ayrıldığını duyurmuştu. Asbaşkan Onur Göçmez bu sabah istifa etti. Göçmez'in istifa kararından sonra Beşiktaş'ta iletişimden sorumlu yönetici Işıl Zeybek de istifasını sundu. Ardından Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada Okay Karacan'ın da görevine son verildiği duyuruldu. Bu gelişmelerin ardından Beşiktaş'ta yönetim, olağanüstü toplantı kararı aldı
Beşiktaş Kulübü yönetiminde ayrılıklar devam ediyor.
Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba ve Yönetim Kurulu Danışmanı Bradley Howard Friedel’a katkıları için dün gece teşekkür edilirken, iletişimden sorumlu yönetici Işıl Zeybek de istifasını sundu. Zeybek'in istifa kararının ardından ise Beşiktaş Kulübü, iletişim grubu koordinatörü Okay Karacan'ın görevine son verildiğini duyurdu.
ONUR GÖÇMEZ'İN İSTİFASI KABUL EDİLMEDİ
Beşiktaş'ta ayrılık kararı alan ve istifa dilekçesini yazılı olarak kulübe ileten Asbaşkan Onur Göçmez'in istifası ise siyah-beyazlı yönetim tarafından kabul edilmedi. Göçmez'in şu an için görevine devam edeceği öğrenildi.
OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI KARARI
Bu gelişmelerin ardından Beşiktaş'ta yönetim, olağanüstü toplantı kararı aldı.
GECE YARISI İKİ AYRILIK
Beşiktaş, futbol takımları genel koordinatörü Samet Aybaba ve yönetim kurulu danışmanı Brad Friedel ile de gece yarısı yolların ayrıldığını duyurdu.
BİR İSTİFA DAHA GELDİ!
Beşiktaş’ta iletişimden sorumlu yönetici Işıl Zeybek istifasını sundu.
OKAY KARACAN'IN GÖREVİNE SON
Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada Samet Aybaba ve Brad Friedel'ın ardından Okay Karacan'ın görevine son verildiğini duyurdu
Açıklamada, "Kulübümüzde Medya ve İletişim Grubu Koordinatörü görevinde bulunan Okay Karacan ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Okay Karacan'a Kulübümüze hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.
METE VARDAR KARARINI MACARİSTAN DÖNÜŞÜ VERECEK
Beşiktaş'ta dün akşam yaşananlardan sonra sular durulmuyor.
Futbol Direktörü Samet Aybaba ve yönetim kurulu danışmanı Brad Friedel'in görevine son verilmesinden yöneticilerin çoğunun haberinin olmaması büyük krize yol açtı.
Siyah-beyazlılarda ilk olarak Onur Göçmez istifa ederken, Göçmez'in istifasını yönetim kabul etmedi. Beşiktaş'ta daha sonra ise Işıl Zeybek'in istifa kararını yönetime ilettiği öğrenildi. Öte yandan Asbaşkan Mete Vardar da yaşananlardan oldukça rahatsız ve durum değerlendirmesi yapıyor. Vardar, çok önemli bir Maccabi Tel Aviv maçı olduğu için alacağı kararı bu maç sonrasına bıraktığını ve Macaristan dönüşü kararını açıklayacağını ifade etti.
Mete Vardar, "Yaşanan süreçten çok üzgünüm. Fakat Maccabi maçı bizim için çok önemli. Takımın başında Macaristan’a gideceğim. Önceliğimiz maçı kazanmak. Cuma günü geri kalan konuları konuşuruz" dedi.
Görevden alındığını whatsapp mesajından öğrenen Samet Aybaba da, "Yazılanlar doğru, görevden alındığımı whatsapp mesajıyla öğrendim. Çok üzüldüm tabii ki ama şu an bir şey söylemek istemiyorum. Cumartesi günü düzenleyeceğim basın toplantısıyla her şeye açıklık getireceğim, her şeyi anlatacağım" diye konuştu.