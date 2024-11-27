Beşiktaş'ta art arda ayrılıklar: Samet Aybaba, Brad Friedel, Onur Göçmez, Işıl Zeybek, Okay Karacan

Beşiktaş Kulübü yönetiminde ayrılıklar devam ediyor.

Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba ve Yönetim Kurulu Danışmanı Bradley Howard Friedel’a katkıları için dün gece teşekkür edilirken, iletişimden sorumlu yönetici Işıl Zeybek de istifasını sundu. Zeybek'in istifa kararının ardından ise Beşiktaş Kulübü, iletişim grubu koordinatörü Okay Karacan'ın görevine son verildiğini duyurdu.

ONUR GÖÇMEZ'İN İSTİFASI KABUL EDİLMEDİ

Beşiktaş'ta ayrılık kararı alan ve istifa dilekçesini yazılı olarak kulübe ileten Asbaşkan Onur Göçmez'in istifası ise siyah-beyazlı yönetim tarafından kabul edilmedi. Göçmez'in şu an için görevine devam edeceği öğrenildi.

💥 Beşiktaş'ta olağanüstü toplantı kararı!



🎙️ Beşiktaş futbol takımı Maccabi maçına hazırlanırken yönetimde yaşanan son gelişmeleri HT Spor muhabiri @ogzhngenc aktardı. pic.twitter.com/3yZCpErFku — HT Spor (@HTSpor) November 27, 2024

OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI KARARI

Bu gelişmelerin ardından Beşiktaş'ta yönetim, olağanüstü toplantı kararı aldı.

GECE YARISI İKİ AYRILIK

Beşiktaş, futbol takımları genel koordinatörü Samet Aybaba ve yönetim kurulu danışmanı Brad Friedel ile de gece yarısı yolların ayrıldığını duyurdu.