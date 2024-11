Beşiktaş'ta art arda ayrılıklar: Samet Aybaba, Brad Friedel, Onur Göçmez, Işıl Zeybek, Okay Karacan

Beşiktaş Kulübü yönetiminde ayrılıklar devam ediyor.

Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba ve Yönetim Kurulu Danışmanı Bradley Howard Friedel’a katkıları için dün gece teşekkür edilirken, iletişimden sorumlu yönetici Işıl Zeybek de istifasını sundu. Zeybek'in istifa kararının ardından ise Beşiktaş Kulübü, iletişim grubu koordinatörü Okay Karacan'ın görevine son verildiğini duyurdu.

Beşiktaş'ta ayrılık kararı alan ve istifa dilekçesini yazılı olarak kulübe ileten Asbaşkan Onur Göçmez'in istifası ise siyah-beyazlı yönetim tarafından kabul edilmedi. Göçmez'in şu an için görevine devam edeceği öğrenildi.

Açıklamada, "Kulübümüzde Medya ve İletişim Grubu Koordinatörü görevinde bulunan Okay Karacan ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Okay Karacan'a Kulübümüze hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

Mete Vardar, "Yaşanan süreçten çok üzgünüm. Fakat Maccabi maçı bizim için çok önemli. Takımın başında Macaristan’a gideceğim. Önceliğimiz maçı kazanmak. Cuma günü geri kalan konuları konuşuruz" dedi.

Görevden alındığını whatsapp mesajından öğrenen Samet Aybaba da, "Yazılanlar doğru, görevden alındığımı whatsapp mesajıyla öğrendim. Çok üzüldüm tabii ki ama şu an bir şey söylemek istemiyorum. Cumartesi günü düzenleyeceğim basın toplantısıyla her şeye açıklık getireceğim, her şeyi anlatacağım" diye konuştu.