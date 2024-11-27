Beşiktaş'ta 'neşeli günler' 9 hafta sürdü!

Sezona Galatasaray karşısında elde edilen 5-0'lık Süper Kupa zaferiyle 'merhaba' diyen Beşiktaş, Süper Lig'e de muhteşem bir başlangıç yapmıştı...

Ligin ilk 8 haftasında 6 galibiyet, 2 beraberlik alan siyah-beyazlılar, oyun olarak da taraftara büyük keyif veriyor, taraflı-tarafsız birçok futbol otoritesi tarafından şampiyonluğun en güçlü adayları arasında gösteriliyordu...

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Geçen sezonu şampiyon Galatasaray'ın 46 puan gerisinde kapatan Beşiktaş'ta adeta enkaz devralan yeni teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, takımı yeniden ayağa kaldırmış ve siyah-beyazlı camiaya gelecek adına büyük umut aşılamıştı...

Başkan Hasan Arat ve yönetimi de Rafa Silva ve Immobile gibi yeni transferlerin etkili performansları sayesinde büyük övgü alıyordu...

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Ne var ki 'neşeli günler' sadece 9 hafta sürdü; siyah-beyazlılarda işler bir anda tersine döndü...

Beşiktaş ilk mağlubiyetini 10. haftada Galatasaray karşısında yaşarken, bu yenilgiyle birlikte kulüpte çöküş dönemi başladı...

28 Ekim'de Galatasaray mağlubiyetiyle başlayan süreçten bu yana geçen 1 aylık dönemde sadece 1 puan alabilen Kartal, liderin 13 puan gerisine düştü.

DAR ROTASYON VE SAKATLIKLAR ELİNİ KOLUNU BAĞLADI Sezon başında övgü alan Van Bronckhorst, Semih Kılıçsoy başta olmak üzere Salih Uçan ve yeni transfer Can Keleş'e hiç şans vermemesi nedeniyle artık eleştirilerin bir numaralı hedefi haline gelmişti. Üst üste yaşanan sakatlık sorunları da kötü gidişin üzerine tuz-biber ekerken, dar rotasyonu tercih eden Hollandalı hocanın eli kolu son 1 ayda tamamen bağlandı.

HASAN ARAT ELEŞTİRİLERİN HEDEFİNDE Süper Lig'de şampiyonluğa erken havlu atma noktasına gelen Beşiktaş'ta başkan Hasan Arat ve yönetimi de eleştirilerden nasibini alırken, biriken gerilim sonucu kulüpte büyük bir deprem meydana geldi. Siyah-beyazlılarda Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba ve Yönetim Kurulu Danışmanı Brad Friedel ile başlayan ayrılık rüzgarı, yönetim ve kulüp çalışanlarının önemli bir kısmının da görevden ayrılmasıyla devam etti. UEFA Avrupa Ligi'ndeki kritik Maccabi Tel Aviv maçının hemen öncesinde yaşanan bu kriz sonrası gözler Hasan Arat yönetiminin alacağı karara çevrildi. Beşiktaş'ta art arda ayrılıklar! Haberi Görüntüle