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        Haberler Gündem Güncel Beyoğlu'nda polisi ensesinden bıçaklayan zanlının ifadesi ortaya çıktı | Son dakika haberleri

        Beyoğlu'nda polisi ensesinden bıçaklayan zanlının ifadesi ortaya çıktı

        İstanbul Beyoğlu'nda görev başındaki polis memurunu ensesinden bıçaklayan Oytun Ilgar hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Zanlının olay öncesi sosyal medyada paylaştığı "Düelloya davet ediyorum. Teke tek, erkek erkeğe kavga etmek isterim kendisiyle" ifadelerinin yer aldığı videoya da yer verilen iddianamede, zanlının toplamda 13 yıl 6 aydan 21 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 12:59 Güncelleme: 27.11.2024 - 13:14
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        Beyoğlu'nda polisi ensesinden bıçaklayan zanlının ifadesi ortaya çıktı
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        Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde 12 Ekim'de polis memuru R.Ş.’ye görevini yaptığı sırada arkasından yaklaşan ve sustalı bıçakla ensesinden bıçaklayarak yaralayan Oytun Ilgar hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Ilgar’ın olaydan önce sosyal medya platformlarında yaptığı paylaşımlarda polislere yönelik tehditkar ifadeler kullandığı belirtildi.

        "DÜELLOYA DAVET EDİYORUM"

        İddianamede, şüpheli Ilgar'ın olay öncesinde sosyal medyada, "Düelloya davet ediyorum. Teke tek, erkek erkeğe kavga etmek isterim kendisiyle. Çantamı aradılar, Allah’tan bıçağıma ve balime dokunmadılar. Yoksa boşu boşuna masraf yaptıracaklardı bana" şeklinde ifadeler kullandığı bir video yayınladığı ifade edildi. İddianamede, bu ifadelerin şüphelinin polislere karşı husumet beslediğini ve saldırıyı önceden planladığını gösterdiği vurgulandı.

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        "NE BULURSAM İÇİYORUM AMA MADDE BAĞIMLISI DEĞİLİM"

        Şüpheli Oytun Ilgar’ın ifadesinde, olay anını hatırlamadığını, madde bağımlısı olmadığını ancak ne bulursa içtiğini söylediği kaydedildi. İddianamede, şüphelinin olay sonrası yakalandığı sırada üzerinde ‘sustalı’ olarak tabir edilen bıçak, çantasında ise bir litrelik tiner ve bali diye bilinen uçucu maddelerin bulunduğu belirtildi.

        13 YILDAN 21 YILA HAPİS TALEBİ

        Savcılık, Ilgar’ın 'kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'ruhsatsız bıçak bulundurma' suçlarından toplamda 13 yıl 6 aydan 21 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti.

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        #İstanbul Beyoğlu
        #polise saldırı
        #bıçaklı saldırı
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