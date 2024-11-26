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        Meteoroloji açıkladı! 10 kent için kar uyarısı!

        Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da 10 kent için kar yağışı uyarısında bulunularak buzlanmaya karşı dikkatli olunmasını istedi. İşte kar uyarısında bulunulan illerimiz...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2024 - 15:26 Güncelleme: 26.11.2024 - 15:37
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        Meteoroloji açıkladı! 10 kent için kar uyarısı!
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Rize, Artvin ve Ardahan çevrelerindeki yağışların, yarın akşam saatlerinden itibaren etkisini arttırarak kıyı kesimlerde kuvvetli yağmur ve sağanak, "Rize'nin iç kesimleriyle Artvin ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde" olması bekleniyor.

        KAR YAĞIŞI VE BUZLANMAYA DİKKAT

        AA'da yer alan habere göre kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar sel, su baskını, heyelan, kuvvetli rüzgar, kar yağışı olan yerlerde buzlanma, don ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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        DOĞU ANADOLU'DA KAR BEKLENİYOR

        Bununla birlikte Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda beklenen yağışların, akşam saatlerinden itibaren etkisini arttırarak Van, Hakkari, Siirt, Şırnak, Bitlis, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

        SİİRT VE ŞIRNAK'A KAR UYARISI

        Yağışların "Van, Hakkari ve Bitlis çevreleri ile Siirt, Şırnak, Ağrı ve Iğdır'ın yüksek kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar", Siirt ve Şırnak'ın batısında kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur, zamanla kar şeklinde olması bekleniyor.

        Kuvvetli kar yağışıyla ulaşımda aksamalar, buzlanma, don, kuvvetli rüzgar ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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        #kar alarmı
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