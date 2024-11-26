Bazı illerde eğitime kar engeli

BİNGÖL

Bingöl'de etkili olan kar nedeniyle kent merkezi ile Solhan ilçesinde taşımalı, 4 ilçede tüm okullarda eğitime 1 gün ara verildi.

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Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent genelinde olumsuz hava koşulları devam ediyor.

Oluşabilecek risk ve tehlikelere karşı tedbir amacıyla Adaklı, Genç, Kiğı ve Yedisu ilçelerindeki tüm okullar bugün tatil edildi.

Kent merkezi ile Solhan ilçesinde ise taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Ayrıca, engelli ve hamile kamu görevlilerinin de idari izinli sayılacağı bildirildi. ERZİNCAN Erzincan'da il merkezi ile bağlı köy ve beldelerde taşımalı eğitime, Çayırlı ilçesinde ise eğitim-öğretime 1 gün ara verildi. REKLAM İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, bölgede kar yağışının hayatı olumsuz etkilediği belirtildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Valiliğimizin kararı ile olumsuz hava koşulları nedeniyle yollarda oluşabilecek buzlanma ve ulaşımda yaşanılabilecek risk ve tehlikelere karşı ilimiz merkez ve merkeze bağlı köy ile beldelerde taşımalı eğitime 27 Kasım 2024 tarihinde 1 gün süreyle ara verilmiştir." Ayrıca, Çayırlı Kaymakamlığından da yapılan yazılı açıklamada, ilçede etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle buzlanma ve yaşanabilecek olumsuz durumların önüne geçmek amacıyla ilçe genelinde eğitim-öğretime bugün ara verildiği bildirildi.

BAYBURT Bayburt'ta kar nedeniyle il genelindeki tüm okullarda bugün eğitime ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde yoğun kar yağışının etkili olduğu belirtildi. Yağış nedeniyle yollarda buzlanma ve ulaşımda olumsuzluk yaşanabileceği aktarılan açıklamada, il genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi/özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 27 Kasım Çarşamba günü eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi.

REKLAM Açıklamada, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi. ORDU Ordu'nun bazı ilçelerinde kar nedeniyle bugün eğitime ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, kentin yüksek kesimlerinde yağışın devam ettiği, don riski ve buzlanma olduğu ifade edildi. Akkuş, Aybastı, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, Kabataş, Mesudiye ilçelerinin tamamında okullarda eğitime bugün için ara verildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kumru ilçemizin Yukarıdamlalı, Aşağıdamlalı, Ergentürk, Eskiçokdeğirmen, Güneycik, Erikçeli, Konaklı, Divantürk mahallelerinde bulunan okullarda ve Yunus Emre Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda, Ünye ilçemizin Pelitliyatak Mahallesi'ndeki tüm okullarda, Ulubey ilçemizin taşıma merkezli tüm okullarında, resmi ve özel tüm eğitim öğretim kurumlarında 27 Kasım Çarşamba günü 1 gün süreyle eğitim öğretime ara verilmiştir."

Açıklamada, tamamen ve kısmen eğitim öğretime ara verilen ilçelerde engeli olan ve hamile kamu görevlilerinin de aynı gün idari izinli sayılacağı ifade edildi. KAYSERİ Kayseri'de kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün daha ara verildi. Kayseri'de 3 gün önce başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Kar yağışı nedeniyle kentte 2 gün boyunca okullar tatil edilmişti. Kar yağışının devam etmesi nedeniyle okullar bugün de tatil edildi. Kayseri Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde halen devam etmekte olan kar yağışının etkisini azaltacağı ancak kar yağışının durması ile birlikte hava sıcaklığının hissedilir derecede azalacağı, bunun da buzlanmaya sebebiyet vereceği değerlendirilmektedir. Buzlanmanın meydana getireceği muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla; taşımalı eğitim, il merkezi ile ilçeler arasındaki kamu çalışanları ve öğrenci hareketliliği de dikkate alınarak il genelindeki, resmi - özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde valiliğimiz kararıyla 27 Kasım 2024 Çarşamba günü bir (1) gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Okullarda eğitime ara verilen günde; kreş, anaokulu ve ilkokula çocuğu devam eden kadın personel (sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birim amirleri tarafından değerlendirilecektir), malûl, engelli, ağır kronik rahatsız ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verildi.

HAKKARİ Hakkari'de yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kent genelinde etkili olan yoğun kar yağışının gece saatlerinde de devam edeceği belirtildi. Hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesi sonucu don ve buzlanma riskinin meydana gelebileceği kaydedilen açıklamada, kent genelinde yüksek öğretim kurumları, özel kreş ve anaokulları, Halk Eğitimi Merkezleri kursları ile Rehberlik ve Araştırma Merkezleri hariç, tüm resmi anaokullarında, ilkokul, ortaokul, lise ve özel eğitim kurumlarında bugün eğitime ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personelin idari izinli sayılacağı kaydedildi. AKSARAY Aksaray'da tipi ve buzlanma ihtimali nedeniyle taşımalı eğitime bugün için ara verildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde 2 gün boyunca süren yoğun kar yağışıyla birlikte oluşması muhtemel tipi ve buzlanma nedeniyle 27 Kasım Çarşamba günü taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler ve özel eğitim okulundaki öğrencilerin eğitimine ara verildiği ifade edildi.

BATMAN Batman’ın Sason ilçesinde etkili olan kar nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, “Köylerde bulunan okullarımıza taşımalı olarak gelen öğrencilerimiz için eğitim-öğretim 27 Kasım Çarşamba günü için bir gün süreyle tatil edilmiştir.” denildi. ARTVİN Artvin'in Şavşat Kaymakamlığından yapılan açıklamada, devam eden kar yağışına ilaveten Meteoroloji İl Müdürlüğünden alınan değerlendirmelere göre ilçede aşırı buzlanma beklendiği belirtildi.

Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanabileceği aktarılan açıklamada, "Öğrencilerimizin güvenliği için oluşabilecek riskler nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile Halk Eğitim Merkezlerinde 27 Kasım Çarşamba ve 28 Kasım Perşembe günleri eğitim ve öğretime 2 gün süre ile ara verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, ilçede kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personelin de aynı tarihlerde izinli sayılacağı kaydedildi. GİRESUN Giresun Valiliğinden yapılan açıklamada ise yoğun kar yağışı, olumsuz hava koşulları ve buzlanma nedeniyle Dereli ilçesindeki belde ile köy okullarında eğitime bir gün ara verildiği duyuruldu. İlçe merkezindeki okullarda öğretime devam edilirken taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerin idari izinli sayılacağı vurgulanan açıklamada, Yağlıdere ilçesinin Üçtepe beldesindeki Sınır köyü ve Yeşilpınar köyündeki okullarda da eğitime bugün ara verildiği ifade edildi.

Açıklamada, ilçe merkezinde bulunan okullarda ise taşımalı eğitim dahil olmak üzere öğretime devam edileceği belirtildi. ÇORUM Çorum'un Oğuzlar ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi. Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Oğuzlar'da kar yağışı sonrası oluşan olumsuz hava koşulları ve yüksek kesimlerde buzlanma kaynaklı oluşabilecek tehlikeler nedeniyle taşımalı eğitim kapsamında olan öğrencilerimize tedbir amaçlı 27 Kasım Çarşamba günü eğitime bir gün ara verilmiştir." ifadelerine yer verildi.