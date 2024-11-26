İsrail, Lübnan ile ateşkesi onayladı
İsrail Başbakanı Netanyahu, Lübnan ile ateşkes anlaşmasını güvenlik kabinesinin onayına sunacağını söylemesinin ardından Reuters ve İsrail medyası Lübnan'la ateşkes anlaşmasına varıldığını duyurdu. Sıcak gelişmelerin ardından Netanyahu ve Hizbullah'tan ard arda açıklamalar geldi. ABD Başkanı Biden da yaptığı açıklamada her iki ülkenin ateşkesi onayladığını söyledi. Biden ayrıca "Mısır, Katar ve Türkiye ile Gazze'de ateşkese çalışacağız" dedi. Son dakika haberine göre İsrail basını, İsrail Kabinesi'nin Lübnan'da ateşkesi onayladığını ve ateşkesin bugün yerel saatle 10.00'da yürürlüğe gireceğini duyurdu. İşte İsrail ile Lübnan arasında anlaşmaya varılan ateşkesin maddeleri...
Tüm dünyanın dört gözle beklediği ateşkes haberi geldi. İsrail medyasının son dakika olarak geçtiği habere göre, Kabine, Lübnan ile ateşkesi onayladı.
"ATEŞKES ANLAŞMASI GÜVENLİK KABİNESİNE SUNULACAK"
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yayımladığı video mesajda, taslağını kabineye sunacağını duyurduğu ateşkesin süresinin sahadaki gelişmelere bağlı olacağını söyledi.
"İRAN TEHDİDİNE ODAKLANACAĞIZ"
Hizbullah'ın anlaşmayı ihlal etmesi halinde İsrail'in Lübnan’ı vuracağını belirten Netanyahu, ateşkese kararının arkasında 3 temel sebeplerinin olduğunu, bunların; "İran tehdidine odaklanmak, İsrail kuvvetlerini yenilemek ve Hamas'ı izole etmek" olduğunu öne sürdü.
İsrail güvenlik kabinesi, Lübnan'da olası ateşkesi oylamak için TSİ 17.00'da toplanmıştı.
Öte yandan Lübnan'ın El-Cedid televizyonu, olası ateşkesin TSİ 23.00'da ABD ve Fransa'nın yapacağı ortak açıklamayla duyurulacağını paylaşmıştı.
Basında çıkan haberlerde ise Hizbullah ile İsrail arasında olası ateşkesin bu sabah yürürlüğe gireceği belirtiliyor.
"KUZEYDEKİ VATANDAŞLARIMIZ EVLERİNE DÖNECEK"
İsrail Başbakanı Netanyahu, İsrail'in kuzeydeki tüm vatandaşları evlerine geri göndereceğini söyledi. "Gazze'deki kalan rehineleri geri göndermeye kararlı olduklarını" vurgulayan Netanyahu, "Hizbullah'ı onlarca yıl geriye götürdük" şeklinde konuşarak "Hizbullah anlaşmayı bozarsa onlara saldıracağız" dedi.
BIDEN'DAN ATEŞKESLE İLGİLİ AÇIKLAMA
ABD Başkanı Joe Biden, anlaşmanın her iki ülke tarafından onaylandığını belirterek "İsrail Kabinesi ateşkesi 10'a karşı 1 oyla kabul etti" ifadelerini kullandı. Biden ayrıca ateşkesin bugün yerel saat ile 04.00'te yürürlüğe gireceğini belirtti. Biden böylece İsrail ve Lübnan sınırındaki çatışmaların sona ereceğini vurguladı. Biden ayrıca "Mısır, Katar ve Türkiye ile Gazze'de ateşkese çalışacağız" dedi.
İSRAİL BASINI: İSRAİL KABİNESİ ATEŞKESİ ONAYLADI
İsrail basını, Başbakan Binyamin Netanyahu başkanlığında toplanan kabinenin Lübnan'da Hizbullah ile ateşkese varılmasını onayladığını, duyurdu.
Söz konusu ateşkesin bu sabah yerel saatle 10.00'da (Türkiye saatiyle 11.00) yürürlüğe gireceği ifade edildi.
İsrail yönetiminden kabinenin ateşkesi onayladığı ve bu sabah yürürlüğe gireceğine ilişkin haberler hakkında henüz resmi açıklama yapılmadı.
Netanyahu liderliğindeki kabine Lübnan'da ateşkesi görüşmek için akşam toplanmıştı.
Toplantı sonrası kamera karşısına geçen Netanyahu, ateşkes anlaşmasını güvenlik kabinesinin onayına sunacağını ve süresinin sahadaki gelişmelere bağlı olacağı açıklamasını yapmıştı.
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Açıklama, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Lübnan ile ateşkes anlaşması ilan etmesinin hemen ardından geldi.
Daha sonra Şükran Günü tatilini geçirmek üzere Washington'dan ayrılarak Massachusetts eyaletinin Nantucket kentine gidecek.
"LÜBNAN'DA ATEŞKES ANLAŞMASI SAĞLAMANIN SON AŞAMASINDAYIZ"
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da Lübnan'da İsrail ile Hizbullah arasında ateşkes sağlanmasının son aşamasında olduklarını belirtti.
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İtalya'nın başkenti Roma'da katıldığı G7 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından basın mensuplarına Lübnan'da olası ateşkes sürecini değerlendirdi.
Blinken, "Lübnan'da ateşkes anlaşması sağlamanın son aşamasındayız. Henüz o noktaya gelmedik ama son aşamalarda olduğumuza inanıyorum." şeklinde konuştu.
Ateşkes sürecinde ABD ve Fransa'nın yoğun bir diplomatik çaba gösterdiğini anlatan Blinken, "Bu sonuca (ateşkese) çok yakında varacağımızı umuyorum. Bu ateşkes bölgede büyük bir fark yaratacaktır." değerlendirmesini yaptı.
Lübnan Dışişleri Bakanı Abdullah Buhabib, Roma'da bugün yaptığı açıklamada, İsrail saldırısı altındaki ülkesinde bu akşamdan itibaren ateşkesin başlamasını umduğunu söylemişti.
ANLAŞMANIN MADDELERİ
Hizbullah ve Lübnan topraklarındaki diğer silahlı gruplar, İsrail’e karşı herhangi bir saldırı eylemi gerçekleştirmeyecek.
Buna karşılık, İsrail de Lübnan’daki kara, hava ve deniz hedeflerine karşı herhangi bir saldırgan askeri eylemde bulunmayacak.
İsrail ve Lübnan, BM Güvenlik Konseyi’nin 1701 sayılı kararının önemini kabul eder.
Bu taahhütler, İsrail veya Lübnan’ın doğal savunma hakkını kullanma yetkisini ortadan kaldırmaz.
Güney Lübnan’da yalnızca resmi Lübnan güvenlik ve askeri güçleri silah taşıma veya güç konuşlandırma yetkisine sahip olacak.
Lübnan’a yapılacak tüm silah satışı, temini ve üretimi, Lübnan Hükümeti’nin denetimi ve kontrolü altında olacak.
Silah ve silahla ilgili malzeme üreten yetkisiz tüm tesisler kaldırılacak.
Tüm askeri altyapı ve mevziler sökülecek ve bu taahhütlere uygun olmayan yetkisiz silahlar el konulacak.
İsrail ve Lübnan tarafından kabul edilecek bir komite, bu taahhütlerin uygulanmasını izlemek ve sağlamak için kurulacak.
İsrail ve Lübnan, bu taahhütlerin olası ihlallerini Komite’ye ve UNIFIL’e rapor edecek.
Lübnan, sınır geçiş noktaları ve güney bölgesini tanımlayan plan dahilindeki tüm sınırlar boyunca resmi güvenlik ve askeri güçlerini konuşlandıracak.
İsrail, Mavi Hat’ın güneyine güçlerini kademeli olarak 60 güne kadar bir süre içinde çekecek.
ABD, İsrail ile Lübnan arasında tanınan bir kara sınırına ulaşmak amacıyla dolaylı müzakereleri destekleyecek.
İSRAİL'İN LÜBNAN'DA ŞİDDETLENEN SALDIRILARINDA- 3 BİN 768 KİŞİ ÖLDÜ
Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.
Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 946'sı kadın ve çocuk, 222'si sağlık çalışanı olmak üzere 3 bin 768 kişi öldü, 15 bin 699 kişi yaralandı.
Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.
Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.
Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ediyor. Lübnan hükümetinin açıkladığı verilere göre, ülke genelinde İsrail saldırıları nedeniyle 1,9 milyona yakın kişi yerinden edildi. Bunların 624 binden fazlası Suriye'ye göç etti.