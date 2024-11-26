İsrail, Lübnan ile ateşkesi onayladı

Tüm dünyanın dört gözle beklediği ateşkes haberi geldi. İsrail medyasının son dakika olarak geçtiği habere göre, Kabine, Lübnan ile ateşkesi onayladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yayımladığı video mesajda, taslağını kabineye sunacağını duyurduğu ateşkesin süresinin sahadaki gelişmelere bağlı olacağını söyledi.

Hizbullah'ın anlaşmayı ihlal etmesi halinde İsrail'in Lübnan’ı vuracağını belirten Netanyahu, ateşkese kararının arkasında 3 temel sebeplerinin olduğunu, bunların; "İran tehdidine odaklanmak, İsrail kuvvetlerini yenilemek ve Hamas'ı izole etmek" olduğunu öne sürdü.

Basında çıkan haberlerde ise Hizbullah ile İsrail arasında olası ateşkesin bu sabah yürürlüğe gireceği belirtiliyor.

ABD Başkanı Joe Biden, anlaşmanın her iki ülke tarafından onaylandığını belirterek "İsrail Kabinesi ateşkesi 10'a karşı 1 oyla kabul etti" ifadelerini kullandı. Biden ayrıca ateşkesin bugün yerel saat ile 04.00'te yürürlüğe gireceğini belirtti. Biden böylece İsrail ve Lübnan sınırındaki çatışmaların sona ereceğini vurguladı. Biden ayrıca "Mısır, Katar ve Türkiye ile Gazze'de ateşkese çalışacağız" dedi.

İsrail Başbakanı Netanyahu, İsrail'in kuzeydeki tüm vatandaşları evlerine geri göndereceğini söyledi. "Gazze'deki kalan rehineleri geri göndermeye kararlı olduklarını" vurgulayan Netanyahu, "Hizbullah'ı onlarca yıl geriye götürdük" şeklinde konuşarak "Hizbullah anlaşmayı bozarsa onlara saldıracağız" dedi.

İsrail yönetiminden kabinenin ateşkesi onayladığı ve bu sabah yürürlüğe gireceğine ilişkin haberler hakkında henüz resmi açıklama yapılmadı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da Lübnan'da İsrail ile Hizbullah arasında ateşkes sağlanmasının son aşamasında olduklarını belirtti.

Daha sonra Şükran Günü tatilini geçirmek üzere Washington'dan ayrılarak Massachusetts eyaletinin Nantucket kentine gidecek.

Ateşkes sürecinde ABD ve Fransa'nın yoğun bir diplomatik çaba gösterdiğini anlatan Blinken, "Bu sonuca (ateşkese) çok yakında varacağımızı umuyorum. Bu ateşkes bölgede büyük bir fark yaratacaktır." değerlendirmesini yaptı.

Blinken, "Lübnan'da ateşkes anlaşması sağlamanın son aşamasındayız. Henüz o noktaya gelmedik ama son aşamalarda olduğumuza inanıyorum." şeklinde konuştu.

Buna karşılık, İsrail de Lübnan’daki kara, hava ve deniz hedeflerine karşı herhangi bir saldırgan askeri eylemde bulunmayacak.

Hizbullah ve Lübnan topraklarındaki diğer silahlı gruplar, İsrail’e karşı herhangi bir saldırı eylemi gerçekleştirmeyecek.

Lübnan Dışişleri Bakanı Abdullah Buhabib, Roma'da bugün yaptığı açıklamada, İsrail saldırısı altındaki ülkesinde bu akşamdan itibaren ateşkesin başlamasını umduğunu söylemişti.

Lübnan’a yapılacak tüm silah satışı, temini ve üretimi, Lübnan Hükümeti’nin denetimi ve kontrolü altında olacak.

Güney Lübnan’da yalnızca resmi Lübnan güvenlik ve askeri güçleri silah taşıma veya güç konuşlandırma yetkisine sahip olacak.

Bu taahhütler, İsrail veya Lübnan’ın doğal savunma hakkını kullanma yetkisini ortadan kaldırmaz.

Silah ve silahla ilgili malzeme üreten yetkisiz tüm tesisler kaldırılacak.

Tüm askeri altyapı ve mevziler sökülecek ve bu taahhütlere uygun olmayan yetkisiz silahlar el konulacak.

İsrail ve Lübnan tarafından kabul edilecek bir komite, bu taahhütlerin uygulanmasını izlemek ve sağlamak için kurulacak.

İsrail ve Lübnan, bu taahhütlerin olası ihlallerini Komite’ye ve UNIFIL’e rapor edecek.