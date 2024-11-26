Hizbullah: Anlaşmada tuzağa izin vermeyeceğiz

Bu açıklama, Hizbullah’ın Netanyahu’nun geçmişteki politikalarına duyduğu güvensizliğin altını çizerken, İsrail ile varılan ateşkes anlaşmasının sürdürülebilirliği konusundaki endişeleri artırıyor. Hizbullah yetkilisi, hükümetin anlaşmayı imzalamadan önce Netanyahu’nun kabul ettiği maddeleri dikkatle incelemesi gerektiğini de vurguladı.

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Öte yandan, Netanyahu, ateşkesin İsrail’in güvenliğini sağlama ve İran’ın bölgedeki etkisini sınırlandırma amacı taşıdığını ifade etti. Ancak Hizbullah’ın güvensizliği, taraflar arasındaki anlaşmanın uygulanabilirliği konusunda büyük bir soru işareti yaratıyor.

ATEŞKESİN KIRILGANLIĞI BÖLGESEL ETKİLER Hizbullah’ın bu temkinli yaklaşımı, İsrail ve Hizbullah arasındaki güvensizlik ortamının sürdüğünü ve ateşkesin istikrar getirme ihtimalini zorlaştırdığını ortaya koyuyor. Eğer taraflar arasında güven inşa edilmezse, anlaşmanın ihlali ve çatışmaların yeniden başlaması kaçınılmaz görünüyor. Bölgedeki bu kırılgan ateşkesin uzun vadeli bir barışa evrilmesi, tarafların karşılıklı adımlar atmasına bağlı. Ancak mevcut durumda, her iki tarafın da birbirine güvenmediği bir ortamda, anlaşmanın uygulanabilirliği oldukça tartışmalı bir hal alıyor.