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        Haberler Dünya Hizbullah: Anlaşmada tuzağa izin vermeyeceğiz | Dış Haberler

        Hizbullah: Anlaşmada tuzağa izin vermeyeceğiz

        Hizbullah Siyasi Konseyi Başkan Yardımcısı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ateşkes anlaşmasına yönelik taahhütlerine dair ciddi şüpheler taşıdıklarını ifade etti. Açıklamasında, "Netanyahu'nun taahhüdüne şüpheyle yaklaşıyoruz, çünkü bizi her zaman aldatmaya alıştırdı. Anlaşmada bir tuzak geçirmesine izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı. Habertürk TV Güvenlik Politikaları Koordinatörü Çetiner Çetin'in özel haberi haberi...

        Giriş: 26.11.2024 - 22:51 Güncelleme: 26.11.2024 - 23:11
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        Hizbullah'tan ilk açıklama
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        Bu açıklama, Hizbullah’ın Netanyahu’nun geçmişteki politikalarına duyduğu güvensizliğin altını çizerken, İsrail ile varılan ateşkes anlaşmasının sürdürülebilirliği konusundaki endişeleri artırıyor. Hizbullah yetkilisi, hükümetin anlaşmayı imzalamadan önce Netanyahu’nun kabul ettiği maddeleri dikkatle incelemesi gerektiğini de vurguladı.

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        Öte yandan, Netanyahu, ateşkesin İsrail’in güvenliğini sağlama ve İran’ın bölgedeki etkisini sınırlandırma amacı taşıdığını ifade etti. Ancak Hizbullah’ın güvensizliği, taraflar arasındaki anlaşmanın uygulanabilirliği konusunda büyük bir soru işareti yaratıyor.

        ATEŞKESİN KIRILGANLIĞI BÖLGESEL ETKİLER

        Hizbullah’ın bu temkinli yaklaşımı, İsrail ve Hizbullah arasındaki güvensizlik ortamının sürdüğünü ve ateşkesin istikrar getirme ihtimalini zorlaştırdığını ortaya koyuyor. Eğer taraflar arasında güven inşa edilmezse, anlaşmanın ihlali ve çatışmaların yeniden başlaması kaçınılmaz görünüyor.

        Bölgedeki bu kırılgan ateşkesin uzun vadeli bir barışa evrilmesi, tarafların karşılıklı adımlar atmasına bağlı. Ancak mevcut durumda, her iki tarafın da birbirine güvenmediği bir ortamda, anlaşmanın uygulanabilirliği oldukça tartışmalı bir hal alıyor.

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        #Hizbullah ateşkes
        #israil
        #Netanyahu
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