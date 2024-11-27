"Kardeşimi babam öldürdü" vahşetinde sır perdesi aralanıyor!

İstanbul'un Arnavutköy’de, 18 Nisan 2018'de, gece saatlerinde balık tutan bir grup, oltalarına takılan bez parçasını kıyıya çekince 5 yaşındaki bir kız çocuğunun cesediyle karşılaştı.

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NASIL ÖLDÜĞÜ, KİMLİĞİ TESPİT EDİLEMEDİ Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, yapılan ihbarlar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. 5 yaşındaki kız çocuğunun adli tıp kurumunda yapılan incelemesinde çocuğun nasıl öldüğü ve kimliği tespit edilemedi.

KORKUNÇ GERÇEĞİ ÖĞRETMENİNE ANLATTI Olayın üzerinden 6 yıl geçmesinin ardından cinayete kurban giden 5 yaşındaki kız çocuğunun 12 yaşındaki ablası, Esenyurt ilçesinde okuduğu okulda rehber öğretmenine, 22 Kasım'da yanına gidip, "Babam, kardeşimi öldürüp poşete koydu onu da götürüp göle attı” dedi.

ANNE, BABA VE ESKİ EŞ GÖZALTINDA Durumdan şüphelenen öğretmen, polis ekiplerine haber verdi. Çocuk, polis ekipleri tarafından korumaya alınırken, pedagog eşliğinde detayları anlatması üzerine ifadesi alındı. Yapılan çalışmalar sonucunda baba Cahit Eşiyok, Anne Meryem Ataman ve eski eş Zehra Ö. gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen zanlılar, Cinayet Büro Amirliği'ndeki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

"BAKIMSIZLIKTAN ÖLDÜ GÖLE ATTIM" Şüpheli babanın, emniyette verdiği ilk ifadesinde; "Çocuk bakımsızlıktan ölmüştü götürüp göle attım dediği" iddia edildi. Diğerlerinin ise olayla ilgilerinin olmadıklarını söyledikleri öğrenildi. Polis, şüpheli babadan alınan kan örneklerini de adli tıp kurumuna gönderdi. Şüpheli ile 2018 yılında bulunan cesedin DNA örnekleri eşleştirilecek.

KAYIP BAŞVURUSUNDA BULUNMAMIŞ Olayla ilgili yapılan çalışmalarda, baba veya annenin, 6 yıl önce cansız bedeni bulunan 5 yaşındaki çocuklarıyla ilgili herhangi bir kayıp başvurusunda bulunmadıkları ortaya çıktı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmaya devam ediliyor.

ÇOCUKLAR KORUMA ALTINA ALINDI Öte yandan ailenin diğer 3 çocuğu, devlet koruması altına alınırken Melike’nin hangi tarihte öldürülüp göle atıldığına dair araştırmalar sürüyor. Anne ve babadan alınan kan örnekleri de Adli Tıp Kurumu'nda inceleniyor.