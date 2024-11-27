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        Haberler Ekonomi Para İSO Başkanı Bahçıvan: "Enflasyon direnç gösteriyor" - Para Haberleri

        İSO Başkanı Bahçıvan: "Enflasyon direnç gösteriyor"

        İSO Yönetim Kurulu (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan konuk olarak katıldığı Kasım ayı olağan toplantısında taleplerini sıraladı. Bahçıvan, "Reeskont kredilerine uygulanan faiz düşürülerek TL kredileri daha cazip hale getirilmelidir" dedi. Bahçıvan Enflasyonun henüz istenen düzeyde olmadığını da belirtti. Ekonomik durumu değerlendiren İSO Başkanı Bahçıvan, enflasyonun direnç gösterdiğini ifade etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.11.2024 - 15:37 Güncelleme: 27.11.2024 - 15:37
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        "Enflasyon direnç gösteriyor"
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        İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisi’nin Kasım ayı olağan toplantısı, “Merkez Bankası Politikalarının Sanayimiz, Üretim Hayatımız ve Finansal İstikrar Açısından Önemi” ana gündemiyle Odakule Fazıl Zobu Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi.

        İSO Yönetim Kurulu (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan konuk olarak katıldığı Kasım ayı olağan toplantısında taleplerini sıraladı. Bahçıvan, "Reeskont kredilerine uygulanan faiz düşürülerek TL kredileri daha cazip hale getirilmelidir" dedi.

        İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan’ın açılış konuşmasını yaptığı toplantıya, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan konuk olarak katılarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Toplantıya Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu da katıldı.

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        Bahçıvan konuşmasında, “en yumuşak karnımız” olarak nitelediği enflasyonda Merkez Bankası'nın çok net olarak enflasyonu düşürme hedefi koyduğunu ancak enflasyonun direnç gösterdiğini vurgulayarak “Enflasyonun ana eğilimindeki iyileşme halen istenen düzeyde değil. Benzer bir durum enflasyon beklentileri için de geçerli. Özellikle de hane halkı ile reel sektörün öngörüleri, sağlıklı fiyatlamayı son derece zorlaştıran seviyelerde. Enflasyon ne yazık ki direnç gösteriyor” dedi.

        Bahçıvan şöyle devam etti: “Şu bir gerçek ki toplumun düşük enflasyona olan güvenini yeniden kazanmak oldukça zorlu bir mücadeleyi gerektiriyor. Bugün ekonomide yaşanılan sıkıntıların, rasyonel bir yol haritasıyla aşılması noktasında çok ciddi ve değerli bir süreçten geçiyoruz. Herkes için her günün kıymeti var. Burada disiplini elden bırakmamalıyız. Eğer, toplumun tüm kesimleri olarak ağır bedeller ödediğimiz ve sabırla beklediğimiz bu tedaviyi, diyeti, somut verilere dayanmadan ve erken bozarsak; bütün bu fedakarlıklarımızın heba olma riski var. Yani kredibilitemizi gün be gün, sabırla toplanmaya başlamışken bunun değerini bilmeliyiz. Son bir buçuk yıldır adım adım kaybolan kredinin toplanıyor olması hafife alınmamalı. Ve değeri bilinmeli. Yani veri bazlı olmayan heyecana dayalı hareketlere geçmemek lazım” dedi.

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        "ÜRETİM VE YATIRIMDAN VAZGEÇME LÜKSÜ YOK"

        Ülkemizin orta ve uzun vadeli hedeflerine ulaşmasının yolunun eğitimden altyapıya, vergi mevzuatından hukuk sistemine kadar tüm unsurlarıyla, nitelikli bir üretim hayatı için seferber olmasından geçtiğini söyleyen Bahçıvan “Ülkemizin koşullar ne olursa olsun üretimden ve yatırımdan vazgeçme gibi bir lüksü yok. Sınırlı mali kaynaklarımızı en etkin şekilde kullanarak, üretime, teknolojiye, dijitalleşmeye ve yeşil dönüşüme odaklanmak zorundayız. Bütün sanayi sektörlerimizde bu sürece ilişkin önemli eksikler olduğu kadar, kısa sürede önemli kazanımlar sağlayabilecek fırsatlar var. Ekonomimizde devam eden dengelenme sürecini aksatmaksızın, yüksek katma değerli bir üretim ekosistemini önceliklendiren, teknolojik dönüşümü ve yenilikçiliği ödüllendiren, nitelikli finansman kanallarını genişletmemiz gerektiğinin de altını çizmek istiyorum” dedi.

        Sanayicilerin Merkez Bankası’ndan 8 talebi şöyle;

        "Reeskont kredilerinin doğrudan Eximbank üzerinden kullandırılmasının faydalı olacağını düşünüyoruz.

        Reeskont kredilerinde teminat mektubu şartı kaldırılmalı veya bu konuda bankalara bir üst limit getirilmelidir.

        Reeskont kredilerine uygulanan faiz düşürülerek TL kredileri daha cazip hale getirilmelidir.

        Uzun zamandır gündemden kaldırılan döviz bazlı reeskont kredilerinin tekrar kullandırılmaya başlaması için uygun zaman olduğunu değerlendiriyoruz.

        Bağımsız denetime tabi şirketlerin TL cinsinden nakdi ticari kredi kullanımlarında uygulanan, “10 milyon TL üzerinde döviz bulundurmama ve döviz varlıklarının aktiflerine oranının yüzde 5’i aşmama” kısıtlamaları esnetilmelidir.

        İhracatçı firmalara halen yüzde 30 olan döviz bozdurulma zorunluluğu artık kaldırılmalı veya kademeli olarak azaltılmalıdır.

        Kredi kullanımını kısıtlayıcı uygulamalar nedeniyle bugün sanayicilerimiz cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalabilmektedir. Bu tür düzenlemelerin büyük bir bölümü kaldırılmış olmakla birlikte halen bir kısmı geçerliliğini korumaktadır. Bu düzenlemelerin tümüyle kaldırılması gerektiği görüşündeyiz.

        İhracat amacı dışında talep edilen döviz bazlı uzun vadeli krediler bankalar tarafından güçlü projelere verilmektedir. Bu doğrultuda, kredi büyümesindeki kısıtlama döviz bazlı uzun vadeli krediler için esnetilmelidir."

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