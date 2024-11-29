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        Haberler Gündem 3. Sayfa İzmir haberleri: Zehra'yı 3 kez bıçaklayıp öldürdü! Şaşırtan savunma - Haberler | Son dakika haberleri

        Zehra'yı 3 kez bıçaklayıp öldürdü! Şaşırtan savunma!

        İzmir'de, eşi 37 yaşındaki Zehra Barbak'ı, 'kıskançlık' nedeniyle çıkan tartışmada 3 yerinden bıçaklayarak öldüren 39 yaşındaki Kayhan Barbak, mahkemede yaptığı savunmada, olayın kazayla olduğunu ileri sürerek "Bir anda nasıl oldu anlamadım" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.11.2024 - 15:18 Güncelleme: 29.11.2024 - 15:18
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        Zehra'yı 3 kez bıçaklayıp öldürdü! Şaşırtan savunma!
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        İzmir Karabağlar'da olay, 25 Aralık 2023'te saat 05.00 sıralarında Vatan Mahallesi 9057 Sokak'taki müstakil bir evde meydana geldi. Bir arkadaşıyla içki içip, evine giden Kayhan Barbak (39) ile eşi Zehra Barbak (37) arasında tartışma çıktı.

        ZEHRA YARALI HALDE DIŞARI ÇIKIP YARDIM İSTEDİ

        DHA'daki habere göre tartışmanın büyümesi ile Kayhan Barbak, mutfaktan aldığı bıçakla Zehra Bardak'ı 3 yerinden bıçakladı. Kanlar içinde kalan Zehra Barbak, yardım istemek için dışarı çıkıp eşi tarafından bıçaklandığını söyledi.

        "KISKANÇLIK" YÜZÜNDEN ÖLDÜRMÜŞ

        Çevredekilerin ihbarıyla adrese sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekibi, Zehra Barbak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, Kayhan Barbak'ı suç aleti bıçakla birlikte yakaladı. İfadesinde cinayeti, 'kıskançlık' yüzünden işlediğini söyleyen Kayhan Barbak, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

        BIÇAKLADIĞINI HATIRLAYAMADI

        Kayhan Barbak, savcılıktaki ifadesinde tartıştıklarını, çok alkollü olduğu için bıçak aldığını ancak eşini bıçakladığını hatırlamadığını söyledi. Barbak ayrıca ifadesinde, balkondan eşinin arkasından baktığını, dayısının evinin yakın oluşu nedeniyle oraya gittiğini düşündüğünü, tartışmalarına uyanan çocuğunu ise uyutmaya çalıştığını hatırladığını söyledi. Kayhan Barbak hakkında 'Eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        "ALKOL PROBLEMİ VARDI"

        Kayhan Barbak'ın yargılanmasına, İzmir 22'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Tutuklu sanık Barbak ile taraf avukatları ve Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyeleri salonda hazır bulundu. Duruşmada tanıklar dinlenildi. Zehra'nın üvey babası Rafet Özkan, sanığın alkol problemi olduğunu söyledi. Özkan, "Kayhan'ı eşim sayesinde tanıdım. 2-3 senedir tanıyorum. Büyük bir kaza geçirdi. Ona evimde 4.5 ay baktım. Pisliğini temizledim. Bana ağabey ve baba olarak hitap ederken beni kötü bildi.

        Tekerlekli sandalyeyle dışarıya çıkarırdım. Bunları eşim rica ettiği için yaptım. Zehra eşimin ikinci kızıdır. Son dönemde eve genellikle alkollü gelmeye başlamıştı. İçmemesini söyledim ama dinlemedi. Kendisiyle ufak bir tartışmamız oldu. Münakaşa yaşadık. Sonra 'Evimize gideceğiz' dedi. Evlerinin tamiratını yaptım, para istemedim. Yardımcı oldum. Sütte leke vardı Zehra'da yoktu. Dürüst, efendi ve çalışkandı. Aldatma asla yoktu. Zehra da Kayhan'ın içmesinden rahatsızdı" dedi.

        "BIÇAK TUTAN ELİ KOPSUN"

        Duruşmada ağlayarak ifade veren Zehra'nın annesi Naime Özkan ise "Planlayarak kasten kızımı öldürdü. Olaydan sonra ablasını arayıp 'Zehra'yı öldürdüm, gel çocuğu al' diyor. Kızıma iftira atamaz. Bıçak tutan eli kökünden kopsun. Beni yavrumdan ayırdığı için o eli tutmasın" diye konuştu.

        "NASIL OLDU ANLAMADIM, KAZAYLA OLDU"

        Özkan'ın ardından savunma yapan sanık Kayhan Barbak, "Trafik kazası geçirdim ve bir yıl yattım. Psikolojim bozuldu. Rafet'in hareketlerinden rahatsız olduğum için evime gitmek istedim. 2023 yılını kutladıktan sonra eve gittik. Kadın bir tanıdığı eşime kolye hediye etmiş. Ancak ben kendimi kurmaya başladım. Telefonlarına bakmaya başladım. Rafet'in mesajlarını gördüm. Tasarlayarak bir şey yapmadım. Rafet'in 'Kayhan evde mi?' mesajını gördüm. Sonra kavga ettik. İyi değildim, alkol de kullanıyordum. Psikiyatriye gittim ve ilaç kullanmaya başladım. Olay bu şekildedir. Eşimle birbirimizi çok seviyorduk. Bir anda nasıl oldu anlamadım. Kazayla oldu" ifadelerini kullandı.

        ARA KARAR AÇIKLANDI

        Sanığın dinlenilmesinin ardından ara karar açıklandı. Heyet, sanığın tutukluluk halinin devamına ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesine karar verip duruşmayı 21 Mart 2025'e erteledi.

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