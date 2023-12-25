İzmir'in Karabağlar ilçesinde olay, saat 05.00 sıralarında Vatan Mahallesi 9057 Sokak'taki müstakil bir evde meydana geldi.

KISKINÇLIK NEDENİYLE TARTIŞMA

DHA'da yer alan habere göre bir çocukları olduğu öğrenilen Zehra Barbak (37) ile eşi Kayhan Barbak (39) arasında iddiaya göre; 'kıskançlık' nedeniyle tartışma çıktı.