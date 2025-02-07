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        Haberler Gündem 3. Sayfa İş insanı Serdar Arslan'ı öldürüp üzerine kireç dökmüşler | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        16 gündür aranan iş insanını öldürmüşler! Üzerine kireç döküp gömmüşler!

        Kocaeli Başiskele'de 16 gün önce eşinin kayıp başvurusunda bulunduğu 44 yaşındaki Serdar Arslan'ın bir cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Yapılan çalışmalarla bir bağ evinde öldürülüp, ormanlık alana üzerine kireç dökülerek gömülen Arslan'ın katil zanlısının, maktulün iş ortağı olan Habil Ö.'nün kardeşi Mahsun Ö. olduğu belirlendi. Cinayeti azmettirdiği iddia edilen Habip Ö., tetikçi kardeşi Mahsun Ö. ile birlikte 7 kişi gözaltına alındı

        Giriş: 07.02.2025 - 13:59 Güncelleme: 07.02.2025 - 15:14
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        İş insanını öldürüp üzerine kireç döküp gömmüşler!
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        Kocaeli Başiskele’de, 20 Ocak günü jandarmaya giden G.K. isimli kadın, dini nikahlı eşi Serdar Arslan’dan uzun süredir haber alamadığını belirterek kayıp başvurusunda bulundu.

        ARACI ÜMRANİYE'DE BULUNDU

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre ekipler çalışmalarını sürdürürken 22 Ocak günü İstanbul Ümraniye’de G.K. adına ruhsatlı olan araç terk edilmiş halde bulundu. Bunun üzerine Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri devreye girdi.

        ORTAĞININ KARDEŞİ ARACI GETİRMİŞ

        Öldürülen Serdar Arslan, 44 yaşındaydı.
        Öldürülen Serdar Arslan, 44 yaşındaydı.

        İstanbul Kayıp Şahıslar dedektifleri incelenen kamera görüntülerinden aracı oraya getiren kişinin Arslan’ın ortağı Habil Ö.’nün kardeşi Mahsun Ö. olduğunu belirledi.

        AĞABEY KARDEŞ GÖZALTINA ALINDI

        Mahsun Ö., aracı terk edilmiş halde bırakıp Kavacık’a gitti. Oradan da bir araçla Sefaköy’e geçti. Kayıp Şahıslar ekipleri Mahsun Ö.'yü gözaltına aldı. Ardından da Arslan’ın bir süredir arasının bozuk olduğu iş ortağı Habil Ö.’yü gözaltına aldı.

        CİNAYET PLANINI 2 GÜN ÖNCE YAPMIŞLAR

        Şüpheli Mahsun Ö., Gayrettepe Emniyet'te verdiği ilk beyanında olayı itiraf etti. İtirafın ardından korkunç cinayet planı tek tek ortaya çıktı. İddiaya göre, Habil Ö., kardeşi Mahsun Ö. ve arkadaşları Sevban T., olaydan önce bir kafede buluşup cinayetin planını yaptı.

        "BİZ ÖLDÜRMEZSEK O BİZİ ÖLDÜRÜR"

        Burada iddiaya göre Habil Ö. öz kardeşi Mahsun Ö.’ye, "Serdar Arslan beni öldürmek için adam tutmuş. Biz öldürmezsek o bizi öldürür. Eğer ben öldürürsem sen bana içerde bakamazsın sen öldür ben çocuklarına sana bakarım" dedi. Burada cinayet planı konuşuldu ve 20 Ocak günü plan için düğmeye bastılar.

        BAĞ EVİ GİRİŞİNDE 1 ŞARJÖR BOŞALTTI

        İddiaya göre Habil Ö. olay günü Serdar Arslan ile mesajlaştı ve onu bir şekilde Başiskele’deki bağ evine çağırdı. Serdar Arslan 13.45’te evinden çıktı. Eve girdiğinde Mahsun Ö., Arslan’ın üzerine bir şarjör boşalttı. Arslan olay yerinde hayatını kaybedince Mahsun Ö., Serdar Arslan’ın aracını alıp Ümraniye’de Arslan’ın eski evinin olduğu yere bıraktı.

        İLK GÜN TAM GÖMMEDEN GİTTİLER

        Şüpheliler bu şekilde iz kaybettirip olayı Arslan’ın İstanbul’daki husumetlilerinin üzerine atmak istiyordu. İddiaya göre Habil Ö. ile Sevban T. cesedi bağ evinin dibinde bir alana gömmeye çalıştı ama Sevban kazı sırasında rahatsızlanınca üzerini otlarla örtüp gittiler.

        İKİNCİ KEZ GÖMMEYE GÖTÜRDÜ

        İddiaya göre ertesi gün Habil Ö., yine kardeşi Mahsun Ö.’yü aradı ve bağ evinde buluştular. Habil bir arkadaşından aldığı aracın bagajına cesedi yükledi. Mahsun olay yerinden 2 km uzağa götürüp üzerine kireç dökerek gömdü. O sırada Habil Ö. olay yerini temizledi.

        POLİSLERE GÖMDÜĞÜ YERİ GÖSTERDİ

        Elde edilen bu bilgiler üzerine Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 4 Ocak Salı günü Mahsun Ö. ile birlikte cesedin yerini tespit etti. Ceset gömüldüğü yerden çıkarıldı.

        7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

        Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili azmettirici Habil Ö., kardeşi ve olayda silahı kullanan Mahsun Ö. ile olay sırasında yanlarında olan Sevban T. ile birlikte 7 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken Habil Ö. ile Serdar Arslan’ın cezaevinden arkadaş ve ortak oldukları öğrenildi.

        BAĞ EVİNİ TADİLAT ETTİRMİŞLER

        Öte yandan cinayetin işlendiği bağ evinin içerisinde parkelerden duvarlara kadar her şeyin yenilendiği, olayda kullanılan battaniye ve malzemelerin yakıldığı tespit edildi.

        ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

        Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Mahsun Ö.’nün cinayeti itiraf ettiği, Sevban T.’nin ise olayı anlattığı öğrenildi. Habil Ö. ise adliyeye sevk sırasında "Ben kimseyi öldürmedim" dedi.

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        #Serdar Arslan
        #kocaeli
        #Son dakika haberler
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