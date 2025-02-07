İşte 2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları

Türkiye Futbol Federasyonu ve HT Spor arasında, sezon sonuna kadar Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig'in HT Spor'da futbolseverlerle buluşması için yayın hakları anlaşması imzalandı. HT Spor, Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig'in yayın haklarına 2025 yılının Haziran ayına kadar sahip olacak ve iki ligin sezon sonuna kadar oynanacak maçları HT Spor tarafından yayınlanacak.

Nesine 2. Lig 21. hafta müsabakaları ve Nesine 3. Lig 19. hafta müsabakaları arasından HT Spor TV ve HT Spor YouTube kanalı aracılığıyla yayınlanacak 6 maç belirlendi

08 Şubat Cumartesi

Nesine 2. Lig Beyaz Grup

14.00 1461 Trabzon FK - Sincan Belediyesi Ankaraspor (HT Spor YouTube)

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup

14.00 Çimentaş Elazığspor - Artı Değer Van Futbol Kulübü (HT Spor TV)

09 Şubat Pazar

Nesine 3. Lig 1. Grup

14.00 Anadolu Üniversitesi - Belediye Kütahyaspor (HT Spor YouTube)

14.00 Muş Spor Kulübü - Bursaspor (HT Spor TV)

Nesine 3. Lig 2. Grup

14.00 Balıkesirspor - Silivrispor (HT Spor YouTube)

Nesine 3. Lig 4. Grup

14.00 Zonguldak Spor Futbol Kulübü A.Ş. - Akedaş Epsaş Kahramanmaraş İstiklal Spor (HT Spor YouTube)

2. VE 3. LİG HEYECANI HTSPOR'DA

Türkiye Futbol Federasyonu ve HT Spor arasında imzalanan anlaşmaya göre Nesine 2. Lig'den 2 maç, Nesine 3. Lig'den ise 4 maç olmak üzere haftada toplam 6 maç, TFF ve HT Spor tarafından ortaklaşa seçiliyor. Bu maçlardan en az 2'si TV'den, diğer karşılaşmalar ise HT Spor YouTube kanalından naklen yayınlanacak.

Liglerin görünürlüğünü ve farkındalığını artıracak olan bu anlaşma ile tüm takımların maçlarının sezon içerisinde TV'ye taşınması ve bir sonraki sezon itibarıyla tüm kulüplere gelir getirecek bir model oluşturulması hedefleniyor.