Galatasaray ve Fenerbahçe'nin UEFA listesi belli oldu! - Son dakika haberleri - UEFA listesine hangi oyuncular eklendi - Fenerbahçe Haberleri

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin UEFA listesi belli oldu! - Son dakika haberleri - UEFA listesine hangi oyuncular eklendi - Fenerbahçe Haberleri

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off oynayacak olan Fenerbahçe ve Galatasaray yenilenmiş listesini UEFA'ya bildirdi.

Galatasaray, yeni transferleri Carlos Cuesta ve Alvaro Morata ile birlikte Roland Sallai'yi de listesine ekledi.

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Bir diğer yeni transfer Ahmed Kutucu ve Mario Lemina listeye yazılmadı.

Takımdan ayrılan Hakim Ziyech, Michy Batshuayi ve Victor Nelsson listeden çıkarılan isimler oldu.

MOURINHO KARARINI VERDİ Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi kadrosuna Milan Skriniar, Anderson Talisca ile Filip Kostic'i yazdırdı. "Kupa 2"de yoluna devam eden sarı-lacivertli ekip, UEFA listesini güncelledi. Fenerbahçe, sakatlıkları bulunan Jayden Oosterwolde ve Rodrigo Becao ile takımdan ayrılan Samet Akaydın'ı listeden çıkardı. Listeye 3 futbolcu ekleme hakkı, yeni transferler Skriniar ve Talisca ile sezon başında kadroya yazılmayan Kostic'ten yana kullanıldı. REKLAM Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Erzurumspor FK maçında sakatlanan yeni transferlerden Diego Carlos listede kendisine yer bulamadı. Süper Lig'de de lisansı çıkarılması planlanmayan yeni transfer Ognjen Mimovic de listeye giremedi. Sezon başında bildirilen listede Levent Mercan, Serdar Aziz ve Oğuz Aydın'ın da isimleri bulunmuyordu.