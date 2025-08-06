ABD'nin Hiroşima ve Nagazaki'ye atom bombası atmasının 80. yılı

110 BİN KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ TAHMİN EDİLİYOR

ABD, 6 Ağustos 1945'te Hiroşima'ya tarihin ilk atom bombasını atmış, kentin yüzde 90'ı yıkılmış, ilk anda 80 bin kişi yaşamını yitirmişti. Üç gün sonra da Nagazaki'ye atom bombası atılmış, burada da en az 40 bin kişinin ilk anda öldüğü belirtilmişti.