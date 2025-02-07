China Suarez: Icardi beni parayla tutmadı

Galatasaray'da forma giyen Arjantinli futbolcu Mauro Icardi, son dönemde özel hayatında oldukça çalkantılı günler geçiriyor. Sakatlığı nedeniyle 3 aydır yeşil sahalardan uzak kalan Icardi, bu süreçte eşi Wanda Nara ile sancılı bir boşanma süreci geçiriyor.

Wanda Nara ve Mauro Icardi

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Mauro Icardi, kısa bir süre önce model - oyuncu - şarkıcı China Suarez ile yeni bir aşka yelken açan ve geçtiğimiz günlerde sevgilisiyle İstanbul'a gelmişti.

Mauro Icardi ve China Suarez

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Sık sık sosyal medya üzerinden sevgilisiyle olan mutlu aşk pozlarını gözler önüne seren Mauro Icardi hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Mauro Icardi'nin China Suarez'i boşanma aşamasında olduğu Wanda Nara'yı kıskandırmak için para karşılığında tuttuğu ileri sürüldü.

Tüm bu iddiaların ardından China Suarez'den yanıt gecikmedi. Suarez, hakkında ortaya atılan iddiaları alaya aldı.

Mauro Icardi ile China Suarez, özel uçakla ülkeleri Arajantin'e döndü.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan China Suarez, Icardi'ye; "Maaşımı öde" diye seslendi. Yıldız futbolcu da bir banka kese kağıdından para alır gibi yaparak espriye dâhil oldu.