Galatasaray, Frankowski için görüşmelere başladı
Galatasaray, Fransa Ligue 1 ekiplerinden RC Lens forması giyen 29 yaşındaki Polonyalı oyuncu Przemyslaw Frankowski için görüşmelere başladı. Sağ bek pozisyonunda oynayan tecrübeli futbolcu için yaklaşık 7 milyon euro bonservis bedeli beklendiği belirtildi
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Polonya basınından Meczyki haber sitesinde yer alan bilgilere göre, Przemyslaw Frankowski’nin Süper Lig devi Galatasaray’ın transfer listesinde yer aldığı ifade edildi.
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Lens ile Galatasaray arasındaki somut görüşmelerin devam ettiği ve Fransız kulübünün oyuncuyu satmaya sıcak baktığı vurgulandı. Ayrıca Lens’in, Polonyalı yıldız için 7 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği aktarıldı.
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Haberde, eğer Galatasaray bu transfer için daha önce harekete geçmiş olsaydı, Frankowski’yi daha düşük bir ücretle kadrosuna katabileceği de öne sürüldü.
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Geçtiğimiz hafta Lens’in, Southampton’dan Kamaldeen Sulemana’yı transfer etmek için 5 milyon euro teklif ettiği ancak Ligue 1’de transfer dönemi sona erdiği için bu hamlenin gerçekleşmediği ifade edildi.
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Nisan ayında 30 yaşına girecek olan Frankowski’nin piyasa değeri 8 milyon euro olarak belirlenmiş durumda.
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Lens, 2021 yılında oyuncuyu Chicago Fire’dan 2.3 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı.
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