10 kişiyi taşıyan uçak Alaska üzerinde kayboldu

ABD’nin Alaska eyaletinde seyreden bir Bering Air uçağı, havadayken gizemli bir şekilde kayboldu. Yetkililer uçağın beklenen saatte iniş yapmaması üzerine bir arama çalışması başlattı.

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Açıklamada, uçağın Unalakleet'ten Nome'a gittiği ve içinde dokuz yolcu ile bir pilotun bulunduğu belirtilerek aktif kara araması başlatıldığı ifade edildi. Nome Gönüllü İtfaiye Departmanı açıklamasında, "Şu anda, Nome ve White Mountain'dan kara araması yapıyoruz. Hava koşulları ve görüş mesafesi nedeniyle havadan yapılan aramalar sınırlı. Ulusal Muhafızlar, Sahil Güvenlik ve Polis Ekipleri arama çalışmalarına katıldı" ifadelerini kullandı.

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Yerel yetkililer, uçağın kaybolmuş olabileceği endişesiyle, ekstrem hava koşulları nedeniyle halktan kendi arama gruplarını oluşturma girişimlerinden kaçınması çağrısında bulundu.

Bering Air, uçuş takip sitesi FlightRadar24'ün verilerine göre yaklaşık 39 uçak ve helikopter işleten Alaska merkezli bir bölgesel havayolu.

FlightRadar verilerine göre, uçak Perşembe günü yerel saatle 14:38'de (GMT 23:38) Unalakleet'ten ayrıldıktan 38 dakika sonra kayboldu.

ABD'de uçakla çarpışan helikopter kazasında yeni detay Haberi Görüntüle

WASHINGTON'DA YOLCU UÇAĞI İLE ASKERİ HELİKOPTER ÇARPIŞMIŞTI

Diğer yandan ABD'nin başkenti Washington'da 29 Ocak günü yolcu uçağı ile askeri helikopter çarpışmıştı.

Başkent Washington yakınlarındaki havalimanı civarında meydana gelen kazada 60 yolcu ve 4 kişilik mürettebatı taşıyan yolcu uçağı ile 3 askeri personelin bulunduğu askeri helikopter Potomac Nehri'ne düşmüş, yetkililer kazada kurtulan olmadığını açıklamıştı.

Daha önce, hayatını kaybeden 67 kişiden 55'inin kalıntılarına ulaşıldığı ve kimliklerinin tespit edildiği bilgisini paylaşılmıştı.