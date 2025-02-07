Sendikalı işçilerin yarısı kamuda çalışıyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının yayımladığı çalışma istatistikleri, Türkiye’de sendikacılığın esas anlamda kamu işyerlerinde yapılabildiğini ortaya koyuyor. Kamuda sendikal örgütlenmenin önünde engel bulunmazken, özel sektör işvereni sendikal örgütlenmeyi engellemek için elinden geleni yapıyor. Sendikaların özel sektörde örgütlenmesinin önündeki en büyük engeli yılları bulan yetki tespiti süreçleri oluşturuyor. Bu süre içinde işverenin sendika üyesi işçiyi işten çıkarması nedeniyle uzun çabalar sonucu örgütlenmiş olan sendika çoğunluğu kaybettiği için yetki alamıyor.

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2024 Temmuz ayı sendika istatistiklerine dayanarak hazırlanan çalışma istatistiklerine göre, 15,5 milyon sigortalı işçinin yer aldığı özel sektörde 1 milyon 143 bin sendikalı işçi bulunuyor. Sendikalı işçilerin özel sektördeki toplam işçi sayısına oranı sadece yüzde 7,38. Buna karşılık toplam 1 milyon 523 bin işçinin çalıştığı kamu sektöründeki işçilerin 1 milyon 192 bini sendikalı bulunuyor. Kamuda sendikalı işçilerin toplam işçi sayısına oranı yüzde 78,25’e ulaşıyor. Sektörü bilinmeyen işçi sayısı ise 177 bin kişiyi buluyor.

Memur sendikalarına üye olma hakkı bulunan kamu görevlileri sayısı 2 milyon 994 bin kişiye ulaşırken, sendika üyesi kamu görevlisi sayısı ise 2 milyon 251 bini buluyor. Kamu görevlilerinde sendikalaşma oranı yüzde 75,18’e ulaşıyor.

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE SENDİKALAŞMA ORANI YÜZDE 3,16

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Türkiye genelinde 16 milyon 974 bin sigortalı işçiye karşılık 2 milyon 512 bin sendikalı işçi var. Sendikalaşma oranı yüzde 14,80 düzeyinde.

Sendikalaşma oranı en yüksek genel işler sektöründe bulunuyor. Belediye işçilerinin yer aldığı bu sektörde toplam işçi sayısı 967 bin iken sendikalı işçi sayısı 576 bini buluyor. Bu sektörde sendikalaşma oranı yüzde 59,59’a ulaşıyor.

Sendikalaşma oranında genel işler sektörünü yüzde 36,29 ile sağlık ve sosyal hizmetler, yüzde 33,30 ile enerji, yüzde 31,78 ile banka, finans ve sigorta, yüzde 31,58 ile savunma ve güvenlik sektörleri izliyor.

Sendikalaşma oranının en düşük olduğu sektör ise yüzde 3,16 ile inşaat. Bu sektörde 1,8 milyon işçi çalışmasına karşın sadece 56 bin sendikalı işçi bulunuyor. Sendikalaşma oranı konaklama ve eğlence işlerinde yüzde 3,96, ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlarda yüzde 7,38, gemi yapımı ve deniz taşımacılığında yüzde 7,90 düzeyinde yer alıyor.

REKLAM TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KAPSAMA ORANI YÜZDE 14,51 Çalışma istatistikleri, sendikalı işçilerin tamamına yakınının toplu iş sözleşmesi (TİS) kapsamında yer aldığını gösteriyor. Yürürlükte olan TİS kapsamındaki işçi sayısı 2 milyon 463 bin 58 kişiye ulaşıyor. TİS kapsamındaki işçilerin toplam işçi sayısına oranı yüzde 14,51 düzeyinde bulunuyor.