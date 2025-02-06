Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Işın Karaca: Kızım, babasıyla görüşmek zorunda değil - Magazin haberleri

        Işın Karaca: Kızım, babasıyla görüşmek zorunda değil

        Işın Karaca, 12 yıl önce boşandığı eşi Sedat Doğan ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Karaca, kızının Brezilya'da hırsızlık yapan babası Sedat Doğan ile görüşmek istemediğini söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.02.2025 - 23:15 Güncelleme: 06.02.2025 - 23:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Babasıyla görüşmek zorunda değil"
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Işın Karaca'nın 19 yaşındayken Soner Kıvanç ile yaptığı evlilikten Erda isminde bir oğlu dünyaya geldi. Uzun sürmeyen evlilik, boşanmayla sonuçlandı.

        Işın Karaca, 2011'de evlendiği Sedat Doğan'dan olan kızı Mia'yı aynı yıl dünyaya getirdi. Karaca ile Doğan, 2013'te boşandı.

        Işın Karaca daha sonra 2016'da Tuğral Odabaş ile evlendi. Bu evliliği de 2019'da sona erdi. Karaca, eşinden boşandıktan sonra, kendisinden 21 yaş küçük olan müzisyen Can Yapıcıoğlu ile yaşadığı birlikteliği 2023'te Hollanda'da nikâh masasına oturarak resmileştirdi.

        Işın Karaca - Can Yapıcıoğlu

        Gözlerden uzak bir yaşam süren Işın Karaca, boşanmanın üzerinden yıllar geçse de Sedat Doğan ile gündeme gelmeye devam ediyor.

        Sedat Doğan, 2017'de Brezilya'da hırsızlık yaparken yakalanmış, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

        Işın Karaca, bunun üzerine kızı Mia'nın soyadını mahkeme kararıyla değiştirip kendi soyadını verdi. Bununla yetinmeyen Karaca, aynı zamanda Sedat Doğan hakkında uzaklaştırma kararı çıkarttı.

        Işın Karaca - Sedat Doğan

        REKLAM

        Yeni açıklamalarda bulunan Işın Karaca, kızı Mia'nın babası Sedat Doğan hakkında her şeyi bildiğini dile getirdi. Mia'nın 18 yaşına gelinceye kadar babasıyla herhangi bir iletişim kurmak, kendi isteği dışında görüşmek zorunda olmadığını açıkladı. Karaca, kızının, babasını görmek istemediğini de söyledi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Işın Karaca
        #sedat doğan

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Bugün beni vuramadınız" diyerek video çekmişti, otoparkta öldürüldü
        "Bugün beni vuramadınız" diyerek video çekmişti, otoparkta öldürüldü
        İstanbulluların karla imtihanı
        İstanbulluların karla imtihanı
        İddia: Netanyahu savaşı bitirme planını sundu
        İddia: Netanyahu savaşı bitirme planını sundu
        Okullara kar tatili
        Okullara kar tatili
        ABD'li Yum! Brands 1.5 milyar dolar kâr açıkladı
        ABD'li Yum! Brands 1.5 milyar dolar kâr açıkladı
        Galatasaray, Carlos Cuesta'yı kadrosuna kattı!
        Galatasaray, Carlos Cuesta'yı kadrosuna kattı!
        Trump'ın 'istifa teklifini' 40 bin kişi kabul etti
        Trump'ın 'istifa teklifini' 40 bin kişi kabul etti
        Beşiktaş, Keny Arroyo transferini açıkladı!
        Beşiktaş, Keny Arroyo transferini açıkladı!
        Kardeşi ve arkadaş gözaltına alındı
        Kardeşi ve arkadaş gözaltına alındı
        Okan Buruk yeni transferi açıkladı: Hazır geldi
        Okan Buruk yeni transferi açıkladı: Hazır geldi
        Burak Yılmaz: Hedefimiz Avrupa'ya gitmek
        Burak Yılmaz: Hedefimiz Avrupa'ya gitmek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Adıyaman'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Adıyaman'da
        Avrupa'da tesla satışları düştü
        Avrupa'da tesla satışları düştü
        Eleştirilerin odağındaki isim Arda Güler!
        Eleştirilerin odağındaki isim Arda Güler!
        19 kent için kar, yağmur ve fırtına uyarısı!
        19 kent için kar, yağmur ve fırtına uyarısı!
        Dönerim Amir'im!
        Dönerim Amir'im!
        Galatasaray kupada farklı kazandı!
        Galatasaray kupada farklı kazandı!
        Yüzyılın felaketi Kahramanmaraş depremlerinin 2. yılı
        Yüzyılın felaketi Kahramanmaraş depremlerinin 2. yılı
        Ferdi Tayfur'un vasiyetinde geçen isimler
        Ferdi Tayfur'un vasiyetinde geçen isimler
        6 Şubat depremlerinin ikinci yılı
        6 Şubat depremlerinin ikinci yılı
        Habertürk Anasayfa