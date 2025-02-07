Yurt genelinde etkili olan soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle birçok il ve ilçede eğitim öğretime ara verildi. İşte, kar tatili açıklanan il ve ilçelerimiz...

REKLAM advertisement1 KOCAELİ Kocaeli'nde kar yağışı ve buzlanma sebebiyle il genelinde resmi ve özel okullar bugün tatil edildi. Kocaeli Valiliği yaptığı duyuruda, "Son meteorolojik değerlendirmelere göre; Kocaeli il genelinde olumsuz hava şartlarının devam edeceği ve buzlanma tehlikesinin oluşacağının değerlendirilmesi nedeniyle 7 Şubat Cuma günü, ilimiz genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (Rehabilitasyon merkezleri ve Kur'an kursları dahil) eğitim ve öğretime 1 gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve kronik hastalığı olan personel ile anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personellerimiz (kurum çalışma işleyişinde mesaisi zaruri olanlar hariç) 1 gün idari izinli sayılacaktır" denildi. REKLAM

BURSA Bursa'yı etkisi altına alan yoğun kar yağışı sonrası Büyükorhan ilçesinde eğitime 1 gün ara verildi. Öte yandan, Orhaneli ilçesinde ise taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği açıklandı. Büyükorhan Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "İlçemizde yaşanan yoğun kar yağışı, buzlanma ve tipi nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek sıkıntıların önüne geçmek ve meydana gelebilecek risk ve olumsuzluklara karşı, önleyici tedbir olarak, İlçe Hıfzısıhha Kurulu kararı ile 7 Şubat 2025 Cuma günü tam gün tüm ilk ve orta derecede okullarda eğitim gören öğrencilerimiz ve tüm okullarımız için eğitim öğretime (1) bir gün süreyle ara verilmesine karar verilmiştir" denildi. Ayrıca Orhaneli Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada ise, "İlçemiz genelinde olumsuz hava şartlarının devam edeceği ve buzlanma tehlikesinin oluşacağının değerlendirilmesi nedeniyle 7 Şubat 2025 Cuma günü, ilçemizde özel eğitim ve taşımalı eğitim öğrencilerine 1 gün ara verilmiştir" denildi. REKLAM İnegöl ilçesinde taşımalı eğitime ara verildiği açıklanırken, merkezdeki tüm okullarda eğitimin devam edeceği açıklandı.

TOKAT Tokat’ın Almus ilçesinde kar yağışı nedeniyle okullar bir gün tatil edildi. Almus Kaymakamlığı sosyal medya hesaplarından yapılan yazılı açıklamada etkili olan kar yağışı nedeniyle ilçeye bağlı köylerde ve ilçe merkezindeki okullarda eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.

BOLU Bolu'da 2 gündür aralıklarla etkili olan kar yağışı sebebiyle Merkez ilçesi ile Mudurnu ve Göynük ilçelerinde taşımalı eğitim sistemiyle okula gelen öğrenciler için eğitim-öğretime 1 gün ara verildi.

KONYA Konya Valiliğinden yapılan açıklamada, Selçuklu ilçesinde Tepekent ve Başarakavak mahallelerinde, Seydişehir ilçesinde Mesudiye, Yaylacık, Ketenli, Dikilitaş, Çatmakaya, Susuz ve Gölyüzü mahallelerinde, Ereğli ve Emirgazi ilçelerinde taşımalı eğitime 7 Şubat 2025 Cuma günü ara verildiği belirtildi. REKLAM Halkapınar, Hadim, Taşkent, Güneysınır, Derebucak ve Doğanhisar ilçelerinde de tüm okullarda, elverişsiz hava koşulları nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı önleyici tedbir olarak bugün eğitim, öğretim yapılmayacağı ifade edildi.

GİRESUN Giresun'un 5 ilçesinin tamamında, bazı ilçelerinin de köy okullarında eğitime yarın için ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, Çamoluk, Çanakçı, Dereli, Güce ve Yağlıdere'de kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle tüm okullarda 7 Şubat Cuma günü eğitime 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi. Merkez ile Espiye, Eynesil, Piraziz, Tirebolu ve Keşap ilçelerindeki köy okullarında eğitime ara verildiği, bu ilçelerde taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerin idari izinli sayılacağı kaydedildi. Açıklamada, Bulancak ilçesinin Aydındere ve Kovanlık beldeleri ile Yalıköy Şehit Teğmen Barış Çakır İlkokulu ve Ortaokulu hariç diğer tüm köy okullarında, Eynesil ilçesinin ise Ören beldesindeki tüm okullarda eğitime ara verildiği, ilçe merkezlerindeki okullarda ise taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerin izinli sayılacağı belirtildi. REKLAM Doğankent ilçesinin Çatak köyü ve Süttaşı Mahallesi'nde bulunan okullarda eğitime ara verildiği kaydedilen açıklamada, taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerin izinli sayılacağı ifade edildi.

TRABZON Trabzon Valiliğinden yapılan açıklamada, Maçka, Şalpazarı ve Hayrat ilçelerinde taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi. Açıklamada, Araklı ilçesindeki Yeşilyurt, Çankaya, Erenler, Değirmencik ve Taştepe ilk ve ortaokullarında, Çaykara ilçesinde Taşkıran, Uzungöl ve Karaçam mahallelerindeki ilk ve ortaokullarda eğitime 1 gün ara verildiği ifade edildi. Sürmene ilçesinde de bazı okullarda eğitime yarın için ara verildiği belirtilen açıklamada, ilçedeki Oylum İlkokulu, Küçükdere Enver-Dursun Yılmaz, Ormanseven ve Aşağı Aksu ilk ve ortaokullarında eğitime yarın için ara verildiği kaydedildi. Açıklamada, Yomra ilçesinde Çamlıyurt ilkokulu, Özdil ilkokulu, Maden Ortaokulu, Oymalıtepe ilkokulu, Oymalı Şehit Sedat Kaptan Ortaokulu, Özdil İmam Hatip Ortaokulu ile Özdil Çok Programlı Lisesi'nde eğitime ara verildiği ifade edildi. REKLAM

SAMSUN Samsun Valisi Orhan Tavlı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile eğitimi 1 gün ara verildiğini belirterek, "Tedbir amaçlı olarak ilimiz genelindeki; Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm resmi/özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı kreşlerde, Müftülüğe bağlı ihtiyaç odaklı gündüzlü ve 4-6 yaş Kur'an kurslarında eğitim-öğretime 7 Şubat Cuma günü 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarımızda görevli hamile, engelli, çocuğu kreş veya anaokuluna devam eden anneler de 1 gün idari izinli sayılacaktır" dedi.

KASTAMONU Kastamonu’da etkili olan kar yağışı ve soğuk hava sebebiyle 9 ilçede eğitime 1 gün ara verildi. Kastamonu’da kar yağışı etkisini özellikle sahil bölgesinde sürdürüyor. Yağış ve soğuk hava sebebiyle, İnebolu, Doğanyurt, Şenpazar, Çatalzeytin, Abana ilçelerinde taşımalı eğitime, Azdavay, Devrekani, Pınarbaşı ve Küre ilçesinde ise tüm kademelerdeki eğitime 7 Şubat Cuma günü 1 gün süreyle ara verildi. REKLAM

ERZURUM Erzurum’un Hınıs Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçe genelinde olumsuz hava şartları sebebiyle okulların yarın tatil edildiği bildirildi. Açıklamada, kamuda çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

ARDAHAN Ardahan'ın Göle ilçesinde de kar ve tipi ulaşımda aksamalara neden oldu. Olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim öğretime yarın bir gün ara verildiği belirtildi.

DÜZCE Düzce Valisi Selçuk Aslan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, meteorolojik tahminlere göre, il genelinde iki gündür devam eden yoğun karın aralıklarla süreceğinin tahmin edildiğini belirtti. Kar ile buzlanma riskinin de bulunduğunun altını çizen Vali Aslan, "7 Şubat Perşembe ilimiz genelinde resmi, özel tüm yaygın ve örgün eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezleri ve Kur'an kurslarında (yetişkinler hariç) eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir." açıklamasında bulundu. REKLAM Vali Aslan, engelli ve hamile kamu personeli, çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden anneler ile kronik rahatsızlığı bulunan personelin de bir gün idari izinli sayılacağını bildirdi.

SİNOP Sinop Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, kentteki olumsuz hava koşullarının devam ettiği vurgulandı. Kar yağışı dolasıyla önleyici tedbir olarak bazı ilçeler ile kent merkezinde taşımalı eğitime ara verildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Taşıma yoluyla eğitime erişim yönetmeliği çerçevesinde kent merkezi, Ayancık, Türkeli, Gerze, Erfelek, Dikmen ve Durağan ilçelerinde tüm resmi ve özel okullar ile özel eğitim kurumlarında 7 Şubat Cuma günü eğitim, öğretime ara verilmiştir."

SAKARYA Sakarya Valiliğinden yapılan açıklamada, son meteorolojik değerlendirmelere göre kar yağışının etkisini artırarak sürecek olması ve buzlanma tehlikesi nedeniyle 7 Şubat Cuma günü il genelinde resmi, özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (üniversiteler hariç) eğitim öğretime ara verildiği bildirildi. REKLAM Açıklamada kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve kronik hastalığı olan personel ile anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personelin de 1 gün idari izinli sayılacağı belirtildi.

ERZİNCAN Erzincan'ın Refahiye ve Tercan ilçelerinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 7 Şubat'ta ara verildi.

KAYSERİ Kayseri'de kar etkisini sürdürürken, yağışın devam etmesi nedeniyle okullar bugün tatil edildi. Kayseri Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Mevcut hava koşulları sebebiyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla taşımalı eğitim, il merkezi ile ilçeler arasındaki kamu çalışanları ve öğrenci hareketliliği de dikkate alınarak il genelindeki, resmi özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde valiliğimiz kararıyla 07 Şubat 2025 tarihinde eğitime ara verilmiştir. Okullarda eğitime ara verilen günde kreş, anaokulu ve ilkokula çocuğu devam eden kadın personel (sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birim amirleri tarafından değerlendirilecektir), malul, engelli, ağır kronik rahatsız ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır” ifadelerine yer verildi. REKLAM

ORDU Ordu Valiliği, devam eden kar yağışı nedeniyle 13 ilçenin tamamında, 6 ilçede ise kısmen eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, ilin yüksek kesimlerinde devam eden kar yağışı, don riski ve buzlanma nedeniyle Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ve Ulubey ilçelerinin tamamında eğitime 1 gün ara verildiği açıklandı. Açıklamada, Akkuş, Altınordu, Fatsa, Gülyalı, Perşembe ve Ünye ilçelerinde ise kısmi olarak eğitime 1 gün ara verildiği kaydedildi. Açıklamada ayrıca, resmi ve özel tüm eğitim-öğretim kurumlarında (okullar, halk eğitim merkezi kursları, rehabilitasyon merkezleri, özel öğretim kursları) 7 Şubat 2025 Cuma günü 1 gün süreyle eğitim-öğretime ara verildiği, tamamen ve kısmen eğitim ve öğretime ara verilen ilçelerde engeli olan ve hamile kamu görevlilerinin de aynı gün idari izinli sayılacakları belirtildi. REKLAM

BİNGÖL Bingöl’ün Adaklı, Karlıova, Kiğı ve Yayladere ilçelerinde kar yağışı nedeni ile eğitime 1 gün ara verildi. Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, kent genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartlarına bağlı olarak buzlanma ve ulaşımda gerçekleşebilecek olumsuzluklara dikkat çekildi. Açıklamada, "Olumsuzluklara karşı tedbir amacıyla Adaklı, Karlıova, Kiğı ve Yayladere ilçelerinde her türlü resmi ve özel okullar ile özel eğitim kurumlarında, Sancak beldesi ve merkez Sudüğünü köyünde taşımalı eğitim ile okullara erişim sağlayan öğrenciler için 7 Şubat 2025’te bir gün süreyle eğitime ara verilmiştir. İsmi geçen ilçeler ile Sancak beldesinde merkez Sudüğünü köyünde kamuda çalışan engelli ve hamile personelimiz de aynı gün izinli sayılacaktır" denildi. REKLAM

SİVAS Sivas'ta etkisini gösteren soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle merkez ilçeye bağlı köy ve beldelerde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı kod ile uyardığı Sivas'ta yoğun kar yağışı ve tipi etkili oldu. Kent genelinde etkisini gösteren olumsuz hava şartları nedeniyle Sivas merkeze bağlı köy ve beldelerden taşımalı eğitim gören öğrenciler için 7 Şubat Cuma günü eğitime bir gün ara verildi. Sivas Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz genelinde etkisini sürdüren olumsuz hava şartları nedeniyle ulaşımda oluşabilecek risk ve tehlikelere karşı tedbir amacıyla, Sivas merkez ilçeye bağlı köylerimizden ve beldelerimizden taşımalı eğitim yolu ile erişim sağlanan temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarında taşımalı eğitim-öğretime 7 Şubat 2025 Cuma günü 1 gün süreyle ara verilmiştir. Taşımalı kapsamında olmayan öğrenciler için eğitim-öğretim normal düzeninde devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi. REKLAM Şarkışla, Koyulhisar, Altınyayla, Kangal, Gemerek, Divriği ve Gürün ilçelerinde yoğun kar yağışı, olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek olası aksaklıklar nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla eğitime 7 Şubat Cuma günü ara verildi. Yıldızeli ilçesinde köy okulları ve taşımalı eğitime, Akıncılar ilçesinde taşımalı eğitime ara verildiği bildirildi.

NEVŞEHİR Nevşehir il genelinde olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Nevşehir Valiliğinden yapılan açıklamada, il genelinde tüm eğitim kurumlarında 7 Şubat Cuma günü eğitim ve öğretime 1 gün süre ile ara verildiği belirtildi. Açıklamada, "İlimizde etkili olan kar yağışı ile meydana gelebilecek buzlanma ve don tehlikesi nedeniyle, ilimiz genelinde, tüm resmi ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezleri ve Kur’an kurslarında; eğitim ve öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Kamu kurumlarımızda görevli hamile, engelli, çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden anneler ve kronik rahatsızlığı bulunan personel ise bir gün idari izinli sayılacaktır" denildi.

RİZE Rize'nin İkizdere ilçesinde de yoğun kar yağışı, buzlanma ve tipi nedeniyle eğitime yarın ara verildi. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla yarın tam gün tüm ilk ve orta dereceli okullarda 1 gün süreyle eğitime ara verildiği belirtildi. Açıklamada, ayrıca kamuda çalışan engelli ve hamile personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

GÜMÜŞHANE Gümüşhane'de de kar nedeniyle yarın tüm okullarda eğitime ara verildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi. Ulaşımda oluşabilecek risklere karşı tüm okulların yarın tatil edildiği bildirilen açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile ve engelli personelin de 1 gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

ZONGULDAK Zonguldak’ta etkili olan olumsuz hava şartları ve buzlanma riski nedeniyle üç ilçede taşımalı eğitime ara verildi. Karadeniz Ereğli’de yalnızca taşımalı eğitim kapsamında öğrenim gören öğrenciler için tüm kademelerde eğitim 7 Şubat Cuma günü durduruldu. Devrek İlçe Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı karar doğrultusunda ise Eğerci ve Yazıcık köy okulları ile taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için eğitime ara verildi. Alaplı ilçesinde de taşımalı eğitim gören öğrenciler için aynı şekilde bir günlük tatil kararı alındı.