Amir Hadziahmetovic, Beşiktaş'a geri dönüyor
Beşiktaş, kiralık olarak Çaykur Rizespor'da forma giyen Amir Hadziahmetovic'i geri çağırdı. Amir, Karadeniz ekibinin pazar günü oynanacağı Kasımpaşa maçının ardından siyah-beyazlı takıma geri dönecek.
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Devre arası transfer döneminde kadro planlamasını sürdüren Beşiktaş, Jean Onana, Cher Ndour ve Al Musrati ile yollarını ayırdıktan sonra orta sahada oluşan boşluğu doldurdu.
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Siyah-beyazlılar, bonservisiyle beraber renklerine bağladığı 18 yaşındaki Ekvadorlu futbolcu Keny Arroyo’nun ardından Çaykur Rizespor’da kiralık olarak top koşturan Amir Hadziahmetovic’i de geri çağırdı.
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Beşiktaş ile Rizespor yetkilileri arasında dün gerçekleşen görüşmeler sonucunda Amir’in dönüşü kesinleşti.
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27 yaşındaki futbolcu, Rizespor’un pazar günü oynayacağı Kasımpaşa müsabakasında son kez Karadeniz temsilcisinin formasını giyecek.
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Bosna Hersekli futbolcu, bu sezon 20’si Süper Lig, 2’si de Türkiye Kupası olmak üzere toplam 22 mücadelede 1 gol, 1 asistlik performansı sergiledi.