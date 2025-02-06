İstanbulluların karla imtihanı
İstanbul'da kar etkisini sürdürüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından dün İstanbul'da başlayan kar yağışı devam ediyor. Kentin çeşitli noktalarında aralıklarla yağan kar, zaman zaman vatandaşların zorluk yaşamasına sebep oluyor
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İstanbul'da dünden itibaren etkili olan kar yağışı, kentin yüksek kesimlerinde aralıklarla şiddetini artırarak devam ediyor.
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Meteorolojinin günler öncesinde Marmara Bölgesi için yaptığı kuvvetli kar uyarısının ardından kentin birçok noktasında etkili olan kar yağışı dünden itibaren sürüyor.
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Avrupa Yakasında Fatihte seyrek, Küçükçekmece ve Sultangazide aralıklarla devam eden yağış, Başakşehirde ise yoğun şekilde etkisini gösterdi.
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Anadolu Yakasının Çekmeköy, Sultanbeyli ve Kartal ilçelerinde gün boyu süren yağış, akşam saatlerinden itibaren şiddetini artırarak devam ediyor.
Şile Yolu Çekmeköy mevkisinde süren kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı.
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Küçükçekmece ve Esenyurt'ta etkili olan kar yağışıyla birlikte çocuklar sokaklara ve parklara koştu. Soğuk havaya aldırmayan çocuklar ve ebeveynleri kartopu oynayarak eğlendi.
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Esenyurt ve Küçükçekmece Halkalı Merkez Mahallesi'nde çocuklar ve ebeveynleri sokaklara ve parklara koştu. Soğuk havaya aldırmayıp kartopu oynayan çocuklar karın tadını çıkardı.
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