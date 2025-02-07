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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kahreden haber! 6 aylık Lina bebekten hayata veda | Konya haberleri | Son dakika haberleri

        6 aylık Lina bebekten yürek yakan haber!

        Konya'nın Ereğli ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 6 aylık olduğu öğrenilen Lina bebek hayatını kaybetti. Kazada, yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 15:31 Güncelleme: 07.02.2025 - 15:31
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        6 aylık Lina bebekten hayata veda!
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        Konya'da, Kadri Narin (55) idaresindeki otomobil, Adana-Aksaray kara yolu Zengen Mahallesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu.

        SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

        AA'daki habere göre ihbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

        YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

        Kazada, sürücü ile araçtaki Abdullah Aytekin (26), Çiğdem Aytekin (35), 6 aylık Lina Aktekin ve Müyesser Narin (51) yaralandı.

        LİNA BEBEK KURTARILAMADI

        Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Lina bebek, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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        #Konya
        #Son dakika haberler
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