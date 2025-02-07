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        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA HABERİ: Polise bıçakla saldırı! İstanbul'da polise bıçaklı saldırı | Son dakika haberleri

        İstanbul'da polislere bıçaklı saldırı!

        İstanbul Bağcılar'da, devriye aracı içerisinde bekleyen polis memurlarına, şüpheli bir kişi bıçakla saldırdı. Polis aracının kapısını açarak saldırıda bulunan zanlı, olay yerinden kaçtıktan bir süre sonra yakalandı. Yaşanan saldırı anları güvenlik kamerasına yansıdı. Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası biri kadın olan, polis memurları M.E.K ve F.İ hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan Hayrullah B. adlı saldırganın "oto hırsızlık" suçundan kaydı olduğu da öğrenildi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 07.02.2025 - 15:05 Güncelleme: 07.02.2025 - 16:25
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        İstanbul'da polislere bıçaklı saldırı!
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        İstanbul'da olay, bugün öğle saatlerinde Bağcılar’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şüpheli bir kişi, meydanda park halinde bulunan devriye polis aracına yaklaşarak etrafı izlemeye başladı.

        ARACIN KAPISI AÇIP BIÇAKLADI

        İHA ve DHA'daki habere göre bir süre etrafa bakınan zanlı, polis aracının kapısını açarak polis memurlarına bıçakla saldırdı. Şüpheli daha sonra hızlıca olay yerinden uzaklaştı.

        POLİS, SALDIRGANI ARIYOR

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        Olay sonrası bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, saldırı sonrası kaçan saldırganı yakalamak için operasyon başlattı. Kaçan saldırgan bir süre sonra yakalandı.

        POLİS TEDAVİ ALTINA ALINDI

        İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası biri kadın olan, polis memurları M.E.K ve F.İ hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

        İNCELEME BAŞLATILDI

        Kolundan bıçakla yaralanan polislerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

        KİMLİĞİ BELİRLENDİ, SUÇ KAYDI ORTAYA ÇIKTI

        AA'da yer alan habere göre de Bağcılar Caddesi'nde şüpheli Hayrullah B. (26), ekip otosunun kapısını açarak polis memurları M.E.K. ve F.İ'ye bıçakla saldırdı.

        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan 2 polis, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

        Polis ekipleri, kaçan saldırganı İnönü Mahallesi'nde kullandığı bıçakla yakaladı. "Oto hırsızlık" suçundan kaydı olan şüphelinin ekip otosunun kapısını açarak 2 polise bıçakla saldırması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre de olayın ardından harekete geçen polis ekipleri saldırganın kimliğini kısa sürede tespit etti. Çalışmaların ardından 26 yaşındaki şüpheli yakalandı. Yakalanan şüpheli Hayrullah B. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili geniş çaplı çalışmaya devam ediliyor.

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        #istanbul
        #Son dakika haberler
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