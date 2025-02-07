İstanbul'da olay, bugün öğle saatlerinde Bağcılar’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şüpheli bir kişi, meydanda park halinde bulunan devriye polis aracına yaklaşarak etrafı izlemeye başladı.

İHA ve DHA'daki habere göre bir süre etrafa bakınan zanlı, polis aracının kapısını açarak polis memurlarına bıçakla saldırdı. Şüpheli daha sonra hızlıca olay yerinden uzaklaştı.

Olay sonrası bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, saldırı sonrası kaçan saldırganı yakalamak için operasyon başlattı. Kaçan saldırgan bir süre sonra yakalandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası biri kadın olan, polis memurları M.E.K ve F.İ hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kolundan bıçakla yaralanan polislerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

KİMLİĞİ BELİRLENDİ, SUÇ KAYDI ORTAYA ÇIKTI

AA'da yer alan habere göre de Bağcılar Caddesi'nde şüpheli Hayrullah B. (26), ekip otosunun kapısını açarak polis memurları M.E.K. ve F.İ'ye bıçakla saldırdı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan 2 polis, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kaçan saldırganı İnönü Mahallesi'nde kullandığı bıçakla yakaladı. "Oto hırsızlık" suçundan kaydı olan şüphelinin ekip otosunun kapısını açarak 2 polise bıçakla saldırması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre de olayın ardından harekete geçen polis ekipleri saldırganın kimliğini kısa sürede tespit etti. Çalışmaların ardından 26 yaşındaki şüpheli yakalandı. Yakalanan şüpheli Hayrullah B. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili geniş çaplı çalışmaya devam ediliyor.