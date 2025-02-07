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        Haberler Dünya Brezilya'da uçak kazası: Uçak otoyola düştü | Dış Haberler

        Brezilya'da uçak kazası: Uçak otoyola düştü

        Brezilya'nın Sao Paulo kentinde küçük bir uçak, otomobillerin üzerine düştü. Kazada 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.02.2025 - 14:25 Güncelleme: 07.02.2025 - 15:44
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        Brezilya'da uçak kazası
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        Brezilya'da küçük bir uçağın Sao Paulo'daki işlek Marques de Sao Vicente Caddesi'nde araçların üzerine düştüğü duyuruldu. İki kişi hayatını kaybetti.

        Yerel yetkililere göre iki cansız beden Beech F90 King Air uçağının gövdesinde kömürleşmiş halde bulundu.

        İtfaiye, uçağın Marques de Sao Vicente Caddesi'ne düştüğünü ve ardından otobüse çarptığını bildirdi. Otobüste seyahat eden bir kadın yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

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        #uçak kazası
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