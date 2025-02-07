Fenerbahçe'nin Alanyaspor 11'i netleşiyor!
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında şampiyonluk yarışındaki Fenerbahçe deplasmanda Corendon Alanyaspor'a konuk olacak. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho, kritik mücadele öncesi ilk 11'ini netleştirmeye başladı.
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında oynayacağı Corendon Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.
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Teknik direktör Jose Mourinho, zorlu deplasmanda formayı teslim edeceği isimleri büyük oranda netleştirdi.
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Ligdeki son 2 dış saha maçından galibiyetle ayrılan sarı lacivertli ekip, bu maçtan da 3 puan çıkarmayı planlıyor.
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KALE İRFAN CAN'A EMANET
Sarı-lacivertlilerde kalede İrfan Can Eğribayat oynayacak. Portekizli teknik adam, üçlü savunma sistemini bu maçta da kullanacak.
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Defans hattının Levent Mercan, Çağlar Söyüncü ve Milan Skriniar’dan oluşması bekleniyor.
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Orta sahanın merkezinde Fred ve Amrabat ikilisi olacak. Sağ kanatta Oğuz Aydın, solda ise Filip Kostic görev alacak.
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10 numara pozisyonunda Dusan Tadic’in oynaması bekleniyor.
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EN-NESYRI YOK
Fenerbahçe'nin formda golcüsü Youssef En-Nesyri kart cezalısı olduğu için bu mücadelede takımını yalnız bırakacak.
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İLERİ UÇTA DZEKO-TALISCA
Bu nedenle sarı-lacivertlilerin ileri ucunda Edin Dzeko ile birlikte yeni transfer Anderson Talisca'nın görev yapması bekleniyor.
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