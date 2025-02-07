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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'nin Alanyaspor 11'i netleşiyor! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'nin Alanyaspor 11'i netleşiyor!

        Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında şampiyonluk yarışındaki Fenerbahçe deplasmanda Corendon Alanyaspor'a konuk olacak. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho, kritik mücadele öncesi ilk 11'ini netleştirmeye başladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.02.2025 - 10:54 Güncelleme: 07.02.2025 - 10:54
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        • 1

          Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında oynayacağı Corendon Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

        • 2

          Teknik direktör Jose Mourinho, zorlu deplasmanda formayı teslim edeceği isimleri büyük oranda netleştirdi.

        • 3

          Ligdeki son 2 dış saha maçından galibiyetle ayrılan sarı lacivertli ekip, bu maçtan da 3 puan çıkarmayı planlıyor.

        • 4

          KALE İRFAN CAN'A EMANET

          Sarı-lacivertlilerde kalede İrfan Can Eğribayat oynayacak. Portekizli teknik adam, üçlü savunma sistemini bu maçta da kullanacak.

        • 5

          Defans hattının Levent Mercan, Çağlar Söyüncü ve Milan Skriniar’dan oluşması bekleniyor.

        • 6

          Orta sahanın merkezinde Fred ve Amrabat ikilisi olacak. Sağ kanatta Oğuz Aydın, solda ise Filip Kostic görev alacak.

        • 7

          10 numara pozisyonunda Dusan Tadic’in oynaması bekleniyor.

        • 8

          EN-NESYRI YOK

          Fenerbahçe'nin formda golcüsü Youssef En-Nesyri kart cezalısı olduğu için bu mücadelede takımını yalnız bırakacak.

        • 9

          İLERİ UÇTA DZEKO-TALISCA

          Bu nedenle sarı-lacivertlilerin ileri ucunda Edin Dzeko ile birlikte yeni transfer Anderson Talisca'nın görev yapması bekleniyor.

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