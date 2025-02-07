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        Haberler Gündem 3. Sayfa Ankara Valisi Şahin: Sahte içkiden 33 kişi vefat etmiştir | Son dakika haberleri

        Ankara Valisi Vasip Şahin: Sahte içkiden 33 kişi vefat etmiştir

        Ankara Valisi Vasip Şahin, sahte içki kullanımına bağlı olarak Başkent'te, yılbaşına hazırlık sürecinden bugüne kadar 33 kişinin vefat ettiğini, 20 kişinin de hastanelerde yoğun bakımda tedavi altında olduğunu bildirdi. Vali Şahin, "Bu konuyla ilgili olarak 32 şüpheliye yönelik işlem yapılmış, bunların 13'ü tutuklanmış, 17'siyse tutuklama talebiyle adliyeye sevk edilmiş, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır" diye konuştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.02.2025 - 10:49 Güncelleme: 07.02.2025 - 11:40
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        Başkent'te sahte içkiden 33 kişi can verdi!
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        Ankara Valisi Vasip Şahin, "Anafartalar Şehit Kamil Arslan Polis Merkezi Amirliği Açılış Töreni"nde konuştu. Vali Şahin, burada yaptığı konuşmada, Ankara'da yılbaşına hazırlık sürecinden bugüne kadar, sahte içki kullanımına bağlı olarak 33 kişinin vefat ettiğini, 20 kişinin de hastanelerde yoğun bakımda tedavi altında olduğunu ifade etti.

        "CİDDİ ÖLÜM OLAYLARI YAŞANMAKTADIR"

        Şahin konuya ilişkin şunları söyledi: "Son günlerde ilimizde sahte alkole bağlı olarak ciddi ölüm olayları yaşanmaktadır. Bu bizi derinden üzmekte ve daha fazla teyakkuz haline sokmaktadır.

        Son zamanlarda, sahte içki kullanımına bağlı olarak 33 kişinin vefat ettiğini, 20 kişinin de hastanelerde yoğun bakımda tedavi altında olduğunu belirtmek isterim.

        Sahte alkol üreterek, vatandaşlarımızın canına kast edenlerle kolluk güçlerimiz geceli gündüzlü mücadele etmektedir. Denetimlerine, gıda denetim birimlerimiz de katılarak destek veriyor.

        "102 TON ETİL VE METİL ALKOL ELE GEÇİRİLDİ"

        Bu çalışmalar sonucunda yaklaşık 102 ton etil ve metil alkol ele geçirilmiştir. Bunların 62 tonu, Düzce ve Konya'dan elde edilmiş, 40 küsür ton da ilimiz sınırları dahilinde ele geçirilmiştir.

        Bu konuyla ilgili olarak 32 şüpheliye yönelik işlem yapılmış, bunların 13'ü tutuklanmış, 17'siyse tutuklama talebiyle adliyeye sevk edilmiş, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır.

        "VATANDAŞIMIZ BİZE İHBARDA BULUNABİLİR"

        Vatandaşlarımızı ikaz etmek istiyorum, ne olur alkolden uzak duralım. Sağlığımıza zararlı hele sahte alkol canımıza kast eden bir madde. Bu tür satışları yapanlarla ilgili vatandaşlarımız bizimle iletişime geçebilir. Mail atabilir, telefonla ulaşabilir."

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        #sahte içki ölümü
        #Son dakika haberler
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