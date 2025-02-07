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        Haberler Magazin Oyuncu Nedim Serkan Durak, Arjantin'de kaybolmuştu - Magazin haberleri

        Oyuncu Nedim Serkan Durak, Arjantin'de kaybolmuştu

        Bir süre önce Arjantin'de kaybolan oyuncu Nedim Serkan Durak'ın hayatını kaybettiği açıklandı. Durak, gönderdiği bir mailde, And Dağları'na gittiğini söylemiş

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.02.2025 - 11:00 Güncelleme: 07.02.2025 - 12:44
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        Hayatını kaybetti
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        İki yıldır Arjantin'de yaşayan 55 yaşındaki oyuncu Nedim Serkan Durak'tan uzun süredir haber alamayan ailesi ve arkadaşlarının yetkililere haber vermesi üzerine Arjantin polisi, arama çalışmaları başlatmıştı.

        Nedim Serkan Durak (Sağda)

        Nedim Serkan Durak'ın son seyahati öncesi Türkiye'den iki, Buenos Aires'ten de bir arkadaşına birer veda maili gönderdiği ortaya çıktı. Söz konusu maillerde, Durak'ın hayatına son vermeyi düşündüğü yer alıyordu . Veda maili attığı öne sürülen kişilerden biri de lise arkadaşı ünlü oyuncu Fırat Tanış.

        Fırat Tanış, yaşadığı teknik bir sorun nedeniyle yakın zamanda mail adresini değiştirdi. Tanış, Nedim Serkan Durak'ın bazı arkadaşlarına veda maili attığını duyduğunu ama kendisinin yeni mail adresine bir gönderim düşmediğini, erişim sağlayamadığı eski mail adresine ise bir gönderim düşüp - düşmediğinden haberi olmadığını söyledi.

        Arjantin'den bir arkadaşı Nedim Serkan Durak'ın 1 Şubat'ta And Dağları'na gittiği yönünde mail attığını söyleyerek paylaşımında şu ifadeleri kullandı: Merhaba, fotoğraftaki arkadaşımızın adı Nedim Serkan Durak'tır. Yaklaşık 2 yıldır Arjantin'de yaşıyor. Kendisinden en son haber aldığımızda Mendoza şehrindeydi. 1 Şubat 2025'te şöyle bir mektup yazdı; "Vedalaştıktan sonra And Dağları'na doğru yola çıktık." O tarihten bu yana kendisinden haber alamadık.

        And Dağları, dünyanın en uzun sıradağlar zincirine sahip.

        Nazım Hikmet Kültür Merkezi (NHKM), yaptığı duyuruda; "Nâzım dostu, Nâzım Hikmet Kültür Merkezi'nin eski emektarlarından sevgili Nedim Serkan Durak'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz" diyerek oyuncunun hayatını kaybettiğini duyurdu.

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        #Nedim Serkan Durak
        #Arjantin
        #Nazım Hikmet Kültür Merkezi

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