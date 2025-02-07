Eren Elmalı'da pürüz çıktı!
Galatasaray bir ay önceki gibi bitirmeye yaklaştığı Eren Elmalı transferinde geri adım attı. Sarı-kırmızılı kulüp, Trabzonspor'un 5 milyon Euro ve KDV'de diretmesi üzerine 3.5 milyon Euro'luk teklifine döndü; rotayı Rıdvan Yılmaz'a çevirdi.
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Galatasaray sol bek arayışında önemli bir değişikliğe gitti. Sarı-kırmızılılar, bir ay önce transferini bitirme aşamasına geldiği Eren Elmalı için geri adım atma kararı aldı.
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Trabzonspor ile yapılan görüşmelerde uzlaşma sağlanamaması, bu kararda belirleyici oldu.
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Galatasaray Başkanı Dursun Aydın Özbek dün Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ile bir araya geldi ve sarı-kırmızılı kulüp toplamda 4,5 milyon Euro’ya kadar çıktı.
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Ancak bordo-mavililer, milli sol bek için 5 milyon Euro ve KDV şartında ısrarcı olunca görüşmeler tıkandı.
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Taraflar arasında bir süredir devam eden pazarlıklar sonuçsuz kalınca, Galatasaray cephesi mevcut teklifini yükseltmek yerine düşürmeyi tercih etti.
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Galatasaray, Eren Elmalı transferinde beklemeye geçmesinin ardından gözünü bir başka milli sol beke çevirdi.
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Sarı-kırmızılılar, şu anda Rangers forması giyen Rıdvan Yılmaz’ı transfer listesine aldı.
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İskoçya kulübü Rıdvan Yılmaz için 5 milyon Euro bonservis bedeli talep ediyor.
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Diğer yandan oyuncu da Türkiye’ye dönmeye sıcak bakmıyor.
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Beşiktaş altyapısından çıkan Rıdvan Yılmaz kariyerine Avrupa’da devam etmek istiyor.