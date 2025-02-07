Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        57
        Fenerbahçe
        FB
        51
        Reeder Samsunspor
        SAMS
        40
        ikas Eyüpspor
        EYP
        39
        Göztepe
        GÖZ
        34
        Rams Başakşehir
        İBFK
        32
        Beşiktaş
        BJK
        32
        Kasımpaşa
        KSM
        28
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        28
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        27
        Trabzonspor
        TS
        26
        Gaziantep FK
        GFK
        26
        Onvo Antalyaspor
        ANT
        25
        Tümosan Konyaspor
        KON
        24
        Net Global Sivasspor
        SVS
        23
        Bellona Kayserispor
        KYS
        17
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        16
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        10
        Adana Demirspor
        ADS
        5
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Eren Elmalı'da pürüz çıktı! - Galatasaray Haberleri

        Eren Elmalı'da pürüz çıktı!

        Galatasaray bir ay önceki gibi bitirmeye yaklaştığı Eren Elmalı transferinde geri adım attı. Sarı-kırmızılı kulüp, Trabzonspor'un 5 milyon Euro ve KDV'de diretmesi üzerine 3.5 milyon Euro'luk teklifine döndü; rotayı Rıdvan Yılmaz'a çevirdi.

        Giriş: 07.02.2025 - 11:11 Güncelleme: 07.02.2025 - 11:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Galatasaray sol bek arayışında önemli bir değişikliğe gitti. Sarı-kırmızılılar, bir ay önce transferini bitirme aşamasına geldiği Eren Elmalı için geri adım atma kararı aldı.

        • 2

          Trabzonspor ile yapılan görüşmelerde uzlaşma sağlanamaması, bu kararda belirleyici oldu.

        • 3

          Galatasaray Başkanı Dursun Aydın Özbek dün Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ile bir araya geldi ve sarı-kırmızılı kulüp toplamda 4,5 milyon Euro’ya kadar çıktı.

        • 4

          Ancak bordo-mavililer, milli sol bek için 5 milyon Euro ve KDV şartında ısrarcı olunca görüşmeler tıkandı.

        • 5

          Taraflar arasında bir süredir devam eden pazarlıklar sonuçsuz kalınca, Galatasaray cephesi mevcut teklifini yükseltmek yerine düşürmeyi tercih etti.

        • 6

          Galatasaray, Eren Elmalı transferinde beklemeye geçmesinin ardından gözünü bir başka milli sol beke çevirdi.

        • 7

          Sarı-kırmızılılar, şu anda Rangers forması giyen Rıdvan Yılmaz’ı transfer listesine aldı.

        • 8

          İskoçya kulübü Rıdvan Yılmaz için 5 milyon Euro bonservis bedeli talep ediyor.

        • 9

          Diğer yandan oyuncu da Türkiye’ye dönmeye sıcak bakmıyor.

        • 10

          Beşiktaş altyapısından çıkan Rıdvan Yılmaz kariyerine Avrupa’da devam etmek istiyor.

        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Başkent'te sahte içkiden 33 kişi can verdi!
        Başkent'te sahte içkiden 33 kişi can verdi!
        Aile Bakanlığı'ndan Nevzat Bahtiyar için itiraz!
        Aile Bakanlığı'ndan Nevzat Bahtiyar için itiraz!
        İstanbul beyaza büründü!
        İstanbul beyaza büründü!
        Galatasaray, Frankowski için görüşmelere başladı
        Galatasaray, Frankowski için görüşmelere başladı
        ABD'de uçakla çarpışan helikopter kazasında yeni detay
        ABD'de uçakla çarpışan helikopter kazasında yeni detay
        F.Bahçe'nin Alanya 11'i netleşiyor!
        F.Bahçe'nin Alanya 11'i netleşiyor!
        Burak Yılmaz: Hedefimiz Avrupa'ya gitmek
        Burak Yılmaz: Hedefimiz Avrupa'ya gitmek
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        "Icardi, beni parayla tutmadı"
        "Icardi, beni parayla tutmadı"
        Hadziahmetovic, Beşiktaş'a geri dönüyor
        Hadziahmetovic, Beşiktaş'a geri dönüyor
        10 kişiyi taşıyan uçak Alaska üzerinde kayboldu
        10 kişiyi taşıyan uçak Alaska üzerinde kayboldu
        Cenaze düzenleyenler, kendi hastanelerini kuranlar...
        Cenaze düzenleyenler, kendi hastanelerini kuranlar...
        "Babasıyla görüşmek zorunda değil"
        "Babasıyla görüşmek zorunda değil"
        Gözlüğün icadından önce insanlar nasıl görüyordu?
        Gözlüğün icadından önce insanlar nasıl görüyordu?
        "Bugün beni vuramadınız" diyerek video çekmişti, otoparkta öldürüldü
        "Bugün beni vuramadınız" diyerek video çekmişti, otoparkta öldürüldü
        Okan Buruk yeni transferi açıkladı: Hazır geldi
        Okan Buruk yeni transferi açıkladı: Hazır geldi
        Veteran modeller baç tacı
        Veteran modeller baç tacı
        Sendikaları kamu sırtlıyor
        Sendikaları kamu sırtlıyor
        Trump'ın "Gazze'yi devralma planına" tepkiler
        Trump'ın "Gazze'yi devralma planına" tepkiler
        5 adımda konfor alanından çıkmanın yolları
        5 adımda konfor alanından çıkmanın yolları
        Habertürk Anasayfa