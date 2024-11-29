Ev hapsi kaldırılan Mehmet Ali Erbil, balığa çıktı
'Yasa dışı bahse teşvik' soruşturmasında ev hapsi cezası kaldırılan Mehmet Ali Erbil, soluğu İstanbul Boğazı'nda aldı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yasa dışı bahisle mücadele kapsamında başlattığı soruşturma sonucunda Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç’a ev hapsi kararı uygulanmıştı.
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Ardından Erbil ve Ortaç hakkında, 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlanmıştı. Geçtiğimiz çarşamba günü Erbil ile Ortaç'ın ev hapsi cezası kaldırılmıştı.
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Bu karar sonrasında Mehmet Ali Erbil, soluğu İstanbul Boğazı'nda aldı. Ünlü şovmen, balık tutmaya çıktı ve o anları da, "Kısmetimde balık da yok" mesajıyla yayımladı.
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Ortaç; 24 Aralık'ta, Erbil ise 30 Aralık'ta 25. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıkacak.