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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Yenidoğan çetesi soruşturmasında kapatılan hastanelere kayyum atandı | Son dakika haberleri

        Kapatılan hastanelere kayyum atandı

        Yenidoğan çetesi soruşturmasında kapatılan 13 hastaneye kayyum atanmasına karar verildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2024 - 15:33 Güncelleme: 29.11.2024 - 15:51
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        Kapatılan hastanelere kayyum atandı
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        Büyükçekmece Başsavcılığınca, "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında, "yenidoğan çetesi" davasında yargılanan sanıkların da aralarında bulunduğu 23 şüpheli ile 3 şirketin mal varlığına tedbir konuldu, bazı hastane ve şirketlere kayyum atandı.

        AA'da yer alan habere göre Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar ve Terör Suçları Soruşturma Bürosunca İstanbul'da, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları iddiasıyla yargılanan sanıkların da aralarında bulunduğu bazı şüpheliler hakkında "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçundan soruşturma başlatıldı.

        Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde haklarında dava açılan 47 sanığın yargılandığı dava dosyasıyla ilgili olarak, şüphelilerin işlemiş oldukları suçlar sırasında kara para aklama eylemi olup olmadığına dair inceleme yapılması için başlatılan soruşturma kapsamında MASAK raporu alındı.

        Raporda, şüpheliler ve malen sorumluların "mal varlığı değerlerini aklama" suçunu işlediklerine dair kuvvetli suç şüphesi olduğu belirtilerek, şüphelilerin ve birkaç malen sorumlu şirketin taşınır, taşınmaz, hak ve alacaklarına el konulması istendi.

        Soruşturma kapsamında rapordaki hususlar üzerine Büyükçekmece 1. Sulh Ceza Hakimliğince, "yenidoğan çetesi" davası sanıkları suç örgütü elebaşı olduğu iddia edilen Fırat Sarı, İlker Gönen, Dursun Eryılmaz, Sümeyye Nur Taşçı (Arslan), Hüseyin Günerhan, Hasan Basri Gök, Mehtap Sayar, Cansu Akyıldırım, Çağla Durmuş, Deniz Korkmaz, Hakan Doğukan Taşçı, Damla Atak, Renas Kılıç, Ceren Hatice Kırım (Olcar), Mehmet Halis Başlı ve Murat Mantuş'un mal varlığına el konuldu.

        13 HASTANE VE 3 ŞİRKETE KAYYUM ATANDI

        Hakimlikçe ayrıca, Anıl Çakır Gönen, Melike Özdemir, Adnan Sarı, Aydın Sarı, Ayfer Sarı, Metin Sarı ve Serhad Sarı ile GMZ Sağlık Hizmetleri İnşaat ve Turizm Limited Şirketi, Medisense Sağlık Hizmetleri Şirketi ve Sarıoğlu Turizm Ticaret AŞ'nin de mal varlıklarına el konulması kararı alındı.

        Öte yandan, Avcılar Hospital Hastanesi, Özel Doğa Hospital Hastanesi, Özel TRG Hospitalist Hastanesi, Silivri Kolan Hastanesi, Esenler Güney Hastanesi, Özel Birinci Hastanesi, Özel Avrupa Şafak Hastanesi, Özel İstanbul Şafak Hastanesi, Özel Bağcılar Şafak Hastanesi, Özel Reyap İstanbul Hastanesi, Çorlu Reyap Hastanesi, Özel Bağcılar Medilife Hastanesi, Özel Beylikdüzü Medilife Hastanesi, Medisense Sağlık Hizmetleri Şirketine, GMZ Sağlık Hizmetleri İnşaat ve Turizm Limited Şirketi ve Sarıoğlu Turizm Ticaret AŞ'ye ise kayyum atandı.

        DURUŞMA 2 ARALIK'A ERTELENDİ

        Ayrıca Yenidoğan Çetesi’nin yöneticileri ve üyelerinin yargılandığı davanın görülmesine de, 2 Aralık Pazartesi günü tutuksuz sanıkların savunmaları ile devam edilecek.

        Yenidoğan çetesinin mal varlıkları için tedbir kararı!
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