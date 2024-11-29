Kamyonet, istinat duvarına çarptı; 2 çocuk öldü, sürücü baba yaralı
Muğla'nın Marmaris ilçesinde, istinat duvarına çarpan kamyonetteki 10 yaşındaki M.K. ile 7 yaşındaki C.K. hayatını kaybetti, kazada babaları olan 35 yaşındaki sürücü H.K. ise yaralandı. Durumunun iyi olduğu öğrenildi
Muğla'da kaza, saat 10.00 sıralarında Marmaris kara yolu Taşhan mevkiinde meydana geldi. H.K. yönetimindeki kamyonet, henüz belirlenemeyen nedenle yolun sağındaki istinat duvarına çarptı.
BABA VE 2 ÇOCUĞU YARALANDI
DHA'daki habere göre kazada sürücü H.K. ile çocukları M.K. ve C.K. yaralandı. İhbarla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İKİ ÇOCUK OLAY YERİNDE CAN VERDİ
Gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği M.K. ve C.K., hayatını kaybetti. Ambulansla hastaneye kaldırılan H.K.'nın tedavisinin sürdüğü, durumunun iyi olduğu belirtildi.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.