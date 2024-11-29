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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kamyonet, istinat duvarına çarptı; 2 çocuk öldü, sürücü baba yaralı | Son dakika haberleri

        Kamyonet, istinat duvarına çarptı; 2 çocuk öldü, sürücü baba yaralı

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde, istinat duvarına çarpan kamyonetteki 10 yaşındaki M.K. ile 7 yaşındaki C.K. hayatını kaybetti, kazada babaları olan 35 yaşındaki sürücü H.K. ise yaralandı. Durumunun iyi olduğu öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.11.2024 - 15:40 Güncelleme: 29.11.2024 - 15:59
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        Kamyonet, istinat duvarına çarptı; 2 çocuk öldü, sürücü baba yaralı
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        Muğla'da kaza, saat 10.00 sıralarında Marmaris kara yolu Taşhan mevkiinde meydana geldi. H.K. yönetimindeki kamyonet, henüz belirlenemeyen nedenle yolun sağındaki istinat duvarına çarptı.

        BABA VE 2 ÇOCUĞU YARALANDI

        DHA'daki habere göre kazada sürücü H.K. ile çocukları M.K. ve C.K. yaralandı. İhbarla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İKİ ÇOCUK OLAY YERİNDE CAN VERDİ

        Gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği M.K. ve C.K., hayatını kaybetti. Ambulansla hastaneye kaldırılan H.K.'nın tedavisinin sürdüğü, durumunun iyi olduğu belirtildi.

        SORUŞTURMA SÜRÜYOR

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        #Muğla
        #Son dakika haberler
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