Kamyonet, istinat duvarına çarptı; 2 çocuk öldü, sürücü baba yaralı

Muğla'da kaza, saat 10.00 sıralarında Marmaris kara yolu Taşhan mevkiinde meydana geldi. H.K. yönetimindeki kamyonet, henüz belirlenemeyen nedenle yolun sağındaki istinat duvarına çarptı.

BABA VE 2 ÇOCUĞU YARALANDI

DHA'daki habere göre kazada sürücü H.K. ile çocukları M.K. ve C.K. yaralandı. İhbarla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.