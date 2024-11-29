Beşiktaş'ta yaprak dökümü! Son günlerde neler yaşandı?

* Beşiktaş, Avrupa Ligi 5'inci haftasında Maccabi Tel Aviv ile karşılaştı. Temsilcimiz, Macaristan'ın Debrecen kentinde oynanan mücadeleyi 3-1 kaybetti. Beşiktaş, İstanbul dönüşünde taraftarlarının büyük protestosuyla karşılaştı. Beşiktaş Asbaşkanı Mete Vardar taraftarlara çok üzgün olduklarını ve tepkilerinde haklı olduklarını söyledi. Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar da "Yarından itibaren ne gerekiyorsa yapacağız." sözlerini kullandı.