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        Haberler Gündem Hakkari'de 15 metre yükseklikteki köprüden Zap Suyu'na uçan kamyonette 4 kişi yaralandı

        Hakkari'de 15 metre yükseklikteki köprüden Zap Suyu'na uçan kamyonette 4 kişi yaralandı

        Hakkari-Çukurca karayolunda, sürücünün kontrolünden çıkan kamyonetin yaklaşık 15 metre yükseklikteki köprüden Zap Suyu'na uçması sonucu 4 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.11.2024 - 22:48 Güncelleme: 29.11.2024 - 22:55
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        Zap Suyu'na uçtular!
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        Kaza, akşam saatlerinde Hakkari kent merkezine 20 kilometre uzaklıktaki Cemka köyünde meydana geldi.

        Hacı Koç yönetimindeki kamyonet, buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yaklaşık 15 metre yükseklikteki köprüden Zap Suyu'na uçtu.

        Kazada sürücü Hacı Koç ve kamyonette bulunan Harun Özkan İsmail Özkan ile Hüseyin Çiftçi yaralanırken, köylülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kamyonetten çıkarılıp ilk müdahalesi kaza yerinde yapılan yaralılar, Hakkari Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedaviye alındı.

        Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.

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        #Hakkari
        #Zap Suyu
        #haberler
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