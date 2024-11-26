Erkeklere tövbe ettiren 4B hareketi sadece bir seks grevi değil

Selde 3'üncü kat üstüne % 50 indirim

Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) Genel Sekreteri Serpil Günal, ZAS ile halihazırda ortalama bin 270 lira olan sigorta priminin daha geniş bir teminat içerdiği için ortalama 2 bin 250 liraya çıkmasını beklediklerini ifade ederek "Tabii indirimler de olacak. Yenileme indirimine devam edeceğiz. Dairenin bulunduğu kata göre sel teminatında 3 ve üzerindeki katlarda yüzde 50'lik indirim olacak. Deprem izolatörlü binalarda yüzde 30 indirim öngörüyoruz. Ancak sürprim (ek prim) uygulamamız da olacak. Örneğin 2 bin ve öncesi dönemde yapılmış binalarda ve 8 ve üzerindeki katlarda yüzde 10 civarında fazla prim uygulanacak" diye konuştu.