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Erkeklere pantolon rehberi

Jean, chino, kumaş pantolon… Erkekler için pantolon seçmek hiç bu kadar kafa karıştırıcı olmamıştı. İşte doğru pantolon seçimi için ipuçları...

Giriş: 08.11.2024 - 17:30 Güncelleme: 08.11.2024 - 17:30
Habertürk
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Pantolon giymeyi seven biri için bundan daha iyi bir dönem olamazdı sanırım. Öyle ki ne tür pantolon giyerseniz giyin, karşınıza çeşit çeşit kesim ve detay çıkıyor. Gerçekten de seçenek bol.

Ancak bu durum iki ucu keskin bir kılıç gibi. Çünkü yüzlerce model ve seçenek, uygun bir pantolon bulmayı zorlaştırıyor.

Sanırım çok fazla seçenek bazı insanları kafa karışıklığına, hatta en sonunda pantolon satın almaktan vazgeçmeye itiyor.

Peki denim, chino, kumaş pantolonda hangi detaylar önemli? Kesimde için nelere dikkat etmek gerekiyor? İşte erkeklere ‘pantolon’ rehberi!

DENİM PANTOLONLAR

Denim kumaş, çoğunlukla gardırobun temel parçası! Dayanıklı ve havalı olmasının yanında çoğu ortama uyum sağlıyor. Bu yüzden şu an en kafa karıştırıcı parça haline gelmiş olması biraz sinir bozucu. Çünkü jean’ler arasında o kadar çok seçenek var ki… Artık tek bir baskın stil yok. Hatta aklınıza gelebilecek hemen her kesim, birçok mağazada satılıyor.

Jean tarzınızdan emin değilseniz, orta yolu tercih etmek en iyisi. Orta veya orta-yüksek belli düz paça pantolon neredeyse her vücut tipine uygun.

Ancak dürüst olmak gerekirse, önemli olan markası yerine zamansız bir ürün seçmek. Daha dar ya da daha geniş bir kesim tercih etmek istiyorsanız giyinme kabinleri sizin! Ancak 'aşırılık' demode ya da yaşınıza uygun giyinmiyormuş gibi görünme riskinizi artırabilir.

Renk seçiminde indigonun (çivit mavisi) sizi asla yanıltmayacağını unutmayın. Jean’lerde eskitmenin de minimumda kalmasında fayda var. Çünkü modanın etkisiyle şu an güzelmiş gibi görünen, birkaç yıla pişman ettirebilir! Zira pek çok kişi gibi biz de yıllar önce moda olan yırtık ve bol pantolonları unutmak istiyoruz.

CHINO PANTOLON

Dokuma pamuk kumaştan üretilen bir pantolon türü olan chino pantolonlar, klasik bir giyim seçeneği olarak yıllar boyunca çeşitli değişimlere uğradı. Bir dönem daha dar kesimler tercih edilirken, günümüzde bu stilin eski günlerine dönüşü gözleniyor.

Esnek ve vücuda yapışan chino pantolonlar başlangıçta gençler ve orta yaşlılar arasında popüler olsa da, zamanla bu tarz eskisi kadar çekici gelmemeye başladı. Şimdilerde bol kesim ve daha nostaljik bir chino anlayışı moda sahnesine geri döndü.

Yeni nesil, chino pantolonlarda 1950'lerin, hatta daha eski dönemlerin etkisini taşıyan, kalın kumaşlı, yüksek belli ve geniş paçalı seçeneklere yöneliyor. Renklerde haki, lacivert ve zeytin yeşili popülerliğini korurken, koyu toprak tonları da tercih edilebilir.

KUMAŞ PANTOLON

Kumaş pantolonlar, şıklık arayanlar için olmazsa olmaz parçalardan biri. Ancak doğru kumaş pantolonu seçmek, jean ve chino gibi daha rahat seçeneklere göre biraz daha dikkat gerektiriyor.

En temel tavsiye, pantolonun çok dar olmaması. Zira aşırı dar kumaş pantolonlar, ceplerin buruşması, çizgilerin kayması gibi hoş olmayan görüntülere sebep olabiliyor.

Özellikle hafif kumaşlarda bu sorun daha da belirgin hale geliyor ve pantolon, bacakları gereksiz yere sıkıştırıp kırışıklıkları daha belirginleştirebiliyor. Bu nedenle doğru bedeni seçmek ve pantolonun üzerinize iyi oturması oldukça önemli bir detay.

Kumaş pantolon seçiminde öncelikle bedeninin size tam uyduğundan emin olun. Bacakları ince göstermek uğruna seçilen dar modeller, bel ve kalça kısmında dengesizliklere neden olabilir.

Doğru bedeni bulduktan sonra yüksek bel ve hafif geniş paçalı kesimleri tercih edebilirsiniz. Bu tür kesim sizi olduğunuzdan ince ve daha uzun gösterecektir. Ayrıca paça boyuna da dikkat etmek gerekiyor. Son dönemlerde popüler olan kısaltılmış paçalar yerine, ayakkabınızın üstüne hafifçe değen ya da kıvrım oluşturan bir uzunluk ideal bir görünüm sağlayacaktır.

Kumaş seçimi de bu denklemde önemli bir rol oynuyor. Ultra hafif kumaşlar kulağa hoş gelse de pratikte kırışma ve buruşma eğiliminde.

Bu nedenle, orta ağırlıkta ve daha dayanıklı kumaşlar tercih etmek uzun vadede daha iyi olacaktır. Renk seçiminde ise gri tonları oldukça güvenli bir liman. Koyu lacivert ve siyah gibi renkler daha şık görünmek isteyeceğiniz durumlar için ideal.

TAKIM ELBİSE PANTOLONLARI

Aslında kumaş pantolonları takım elbise pantolonlarından farksız. Bu yüzden yukarıda bahsedilen detayların çoğu bu pantolonlar için de geçerli. Ancak burada en önemli detay, pantolonların takım elbisenin genel görünümüyle uyum içinde olması.

İnce bir yapınız varsa ve cekette daha dar bir kesim tercih ediyorsanız, çok geniş paçalı pantolonlar istemeyebilirsiniz. Burada denge esas!

Burada çoğunlukla klasik oranlara sahip bir kesim en iyisi olacaktır: Vücudunuza güzelce oturan, çekiştirmeden giydiğiniz bir ceket ve ceketin şık çizgilerini ayaklarınıza kadar devam ettiren düz kesimli pantolon.

Büyük ceket - dar pantolon ya da bol pantolon - dar ceket kombinasyonları tam da kaçınmak isteyeceğiniz bir görünüm oluşturacaktır.

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İşte haftanın kültür sanat ajandası
Okullar 1 haftalık ara tatile girerken çocuklar ve gençler için pek çok etkinlikdüzenleniyor. Sinemada Vahşi Robot, Çılgın Dersane 5: Updated filmlerinin yanı sıra tiyatrolardan sergilere ve atölyelere kadar pek çok etkinlik ile öğrenciler ara tatilde eğlenceli zaman geçirebilir. Bu hafta vizyonda korku filmi sevenler için ‘Sapkın’ olacak. Tiyatro’da Müfettişler İstanbul, İzmir ve Ankara’da seyirci ile buluşacak. Geçen sezonun ilgi gören oyunlarından ‘Çirkin’ de İstanbul’da seyircinin karşısına çıkarken, bale tarihi için çok önemli bir eser olan La Bayadere Balesi AKM’de ilk temsilini yapacak. İzzet Keribar: Renklerin Yolculuğu sergisi ve Bulgur Palas’ta Magnum İstanbul sergisi fotoğraf severler için bu haftanın önerisi. Metallica & Symphony Scream İnc Konseri İstanbul, Denizli, Bursa, Ankara, Eskişehir, Konya ve Antalya’da dinleyicilerle buluşacak. Harbiye Açık Hava Sahnesi’nde de Yalın ve Teoman hayranlarıyla buluşuyor. Haftanın kültür sanat ajandasını Haberturk.com Yazı İşleri Koordinatörü Kadir Kaymakçı, HT Mikrofon'da Helin Genç'e değerlendirdi.
"Yük değil, vatan borcu"
Atatürk filminin ortak yapımcısı Hakan Karamahmutoğlu, Habertürk'e verdiği röportajda bir hayli zor bir işe neden girdikleriyle ilgili açıklamalarda bulundu; "Yük değil, vatan borcu"
"F.Bahçe çaresiz kaldı"
UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe, deplasmanda AZ Alkmaar ile kozlarını paylaştı ve sahadan 3-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Spor yazarları, mücadeleyi çarpıcı sözlerle değerlendirdi.
"Enflasyonda zorlukları hisseden sektörlere daha yakından bakmalıyız"
Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Humberto López, Habertürk Enerji Editörü İrem Kuşoğlu Görgü'nün sorularını yanıtladı. López, Türkiye'nin enerji planına yönelik "Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın Türkiye için önerdiği enerji sektöründeki dönüşüme baktığınızda, burada bir dizi olumlu faktörün bir araya geldiğini görüyoruz. Enerjiyi artırmak ve iyileştirmek için yaptığınız her şey olumlu bir adımdır" dedi. López Türkiye'nin enflasyonla mücadelesine yönelik ise "Birçok alanda önemli ilerlemeler kaydedildiğini düşünüyorum" derken "Enflasyonu düşürme çabalarının bazı zorluklara yol açtığını biliyorum ve bence bu zorlukları hisseden sektörlere biraz daha yakından bakarak bu sıkıntıları hafifletmek için hep birlikte çalışmamız önemli" diye ekledi