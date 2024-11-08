Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Elazığ'da 5 büyüklüğünde deprem | Son dakika haberleri

        Elazığ'da 5 büyüklüğünde deprem

        Elazığ'ın merkezinde saat 17.04'te 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saha taramalarına hemen başlandığını ve an itibarıyla herhangi olumsuz bir durumun bulunmadığını belirtti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.11.2024 - 17:15 Güncelleme: 08.11.2024 - 20:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Elazığ'da 5 büyüklüğünde deprem
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, Elazığ'da saat 17.04'te 5,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Yerin 16 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem çevre illerde de hissedildi.

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Elazığ'da 5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına hemen başladı. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır.

        Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." ifadelerine yer verdi.

        Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu da depremde kendilerine henüz intikal eden herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını açıkladı.

        TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ'TAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Elazığ'da meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlara "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

        Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Elazığ’da meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Devletimizin ilgili tüm kurumları görevleri başında, halkımızın yanındadır. Rabbim, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza etsin." ifadelerini kullandı.

        NACİ GÖRÜR'DEN AÇIKLAMA

        Elazığ'daki korkutan depremin ardından deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür'den ilk değerlendirme geldi. Görür, sosyal medya hesabından depremi şu ifadelerle değerlendirdi:

        Elazığ/Şehsuvar’da 5,1 deprem oldu. Deprem DAF üzerinde, Keban Barajına yakın. Bölgede büyük afet oluşturacak deprem enerjisi büyük ölçüde Malatya’dan Karlıova- Göynük’e kadar depremlerle tükendi. Bugünkü deprem 6 Şubat depremlerinin enerji transferi ile ilgili. Afet beklemiyorum.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #AFAD
        #Deprem
        #Elazığ
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gerçekler 19 yıl sonra ortaya çıktı
        Gerçekler 19 yıl sonra ortaya çıktı
        Narin Güran davasında peş peşe gerginlikler yaşandı!
        Narin Güran davasında peş peşe gerginlikler yaşandı!
        Elazığ'da 5 büyüklüğünde deprem
        Elazığ'da 5 büyüklüğünde deprem
        Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı!
        Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı!
        En-Nesyri sadece kafayla atıyor!
        En-Nesyri sadece kafayla atıyor!
        8 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        8 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İstanbul'da deniz suyu çekildi, adacıklar ortaya çıktı
        İstanbul'da deniz suyu çekildi, adacıklar ortaya çıktı
        Hanke'nin görünümü negatife döndü
        Hanke'nin görünümü negatife döndü
        Mauro Icardi sezonu kapattı!
        Mauro Icardi sezonu kapattı!
        Yeni enflasyona göre maaş zamları
        Yeni enflasyona göre maaş zamları
        Kurt, leopar, akbaba, tilki... Karahantepe'de yeni keşif!
        Kurt, leopar, akbaba, tilki... Karahantepe'de yeni keşif!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Elon Musk'tan 'Fed'i bitirin' mesajına destek
        Elon Musk'tan 'Fed'i bitirin' mesajına destek
        İkonik ceketi satılıyor
        İkonik ceketi satılıyor
        TCMB enflasyon tahminini yükseltti
        TCMB enflasyon tahminini yükseltti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kayyum ve konser harcamaları mesajları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kayyum ve konser harcamaları mesajları
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Yük değil, vatan borcu"
        "Yük değil, vatan borcu"
        "Enflasyonda zorlukları hisseden sektörlere daha yakından bakmalıyız"
        "Enflasyonda zorlukları hisseden sektörlere daha yakından bakmalıyız"
        Habertürk Anasayfa