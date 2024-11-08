Elazığ'da 5 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, Elazığ'da saat 17.04'te 5,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 16 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem çevre illerde de hissedildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Elazığ'da 5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına hemen başladı. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır.

Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." ifadelerine yer verdi.

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu da depremde kendilerine henüz intikal eden herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını açıkladı.

TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ'TAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Elazığ'da meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlara "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Elazığ’da meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Devletimizin ilgili tüm kurumları görevleri başında, halkımızın yanındadır. Rabbim, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza etsin." ifadelerini kullandı.