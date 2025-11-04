Habertürk
        Okan Buruk'tan Ajax maçı açıklaması: Yine cesur oynayacağız! - Futbol Haberleri

        Okan Buruk'tan Ajax maçı açıklaması: Yine cesur oynayacağız!

        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak olan Ajax maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 04.11.2025 - 23:25 Güncelleme: 04.11.2025 - 23:25
        "Yine cesur oynayacağız!"
        Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray deplasmanda Ajax ile karşılaşacak. Maç öncesinde Okan Buruk, Johan Cruyff Arena'da düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

        "RAKİBİMİZİN YERİ BİZİ İLGİLENDİRMİYOR"

        “Rakibimizin Şampiyonlar Ligi sırlamasındaki yeri bizi ilgilendirmiyor. Rakibimizin bizi ne kadar yenmek isteyeceğini tahmin edebiliyoruz. Bir çıkış maçı olarak gördüklerini biliyoruz. Bunu bilmemiz lazım. Çıkış olarak görüyorlar ve bize karşı en iyi oyunlarını oynamaya çalışacaklar. Bunu düşünerek hazırlanmamız gerekiyor, zaten öyle hazırlandık. Ajax en iyi durumda değil ama önemli oyuncuları var. Şampiyonlar Ligi motivasyonumuzla, son iki maçta 6 puan aldık. Burada alacağımız bir galibiyet, bizi çok farklı yere götürecek. Hem benim hem oyuncularımın hayaller kurabilmesi için bizim için çok büyük önemi var.”

        "YİNE CESUR OYNAYACAĞIZ"

        "Cesur oynuyoruz. O cesaretimizden ödün vermedik. 3 maça bakıyoruz, çok fazla gol pozisyonu üreten, gol atan bir Galatasaray var. Son Bodo maçında pozisyon beklentisi olarak Şampiyonlar Ligi'nin üzerinde rakamlara ulaştık. Liverpool maçında 3-4 net pozisyon var. Aynı cesur oyunu sürdürüyoruz. Ajax'a bakınca da bizim için önemli şeylerden biri, rakibimizin son maçlarda yaptıkları top kayıpları. Son maçlarda top kayıpları yapıyorlar ama iyi ayaklara sahipler. Rakibimizin üzerinde planlarımız var. Hep cesur oynadık. Yine cesur oynayacağız, ödün vermeyeceğiz. Kimler oynarsak oynayalım kazanmak istiyoruz. Hiçbir maça beraberlik için çıkmadık. Bu maçta da aynısı olacak."

        "BİZİM İÇİN ÇOK KRİTİK"

        "İki maç kazandık. Üçüncü maçı kazanmak istiyoruz. En büyük hedef her takım için ilk 8'e girmek. Bu maç o anlamda bizim için çok kritik. Aynı açıdan Ajax için de kritik. İlk puan ve galibiyetlerini almak istiyorlar. Çok zor bir maç bizi bekliyor."

        "BUNU DA GÖSTERMEK İSTİYORUZ"

        "Geçen sene buradaki maça ilk 8'i garantilemek için çıktık ama olmadı. Geçen sene daha başarılı bir Ajax vardı. Ama söylediğim gibi, çok büyük şeylerin değiştiğini düşünmüyorum. Bizim daha değişik, tecrübeli bir kadromuz var. Tabii ki eksiklerimiz var. Eksiklerini tamamlayan, özgüvenli bir Galatasaray var. Bunu da göstermek istiyoruz. Aynı kupa da değil, Şampiyonlar Ligi'nin konsantrasyonu çok daha fazla oluyor."

        "ÖNEMLİ BİR KALİTEMİZ VAR"

        "Kazanmak istiyoruz. Her maçı kazanmak istiyoruz. Rakibimizin ne kadar formda olmasa da iyi oyuncular var ve sahalarında oynuyorlar. En yüksek performansı vermeye çalışacaklar. Son iki maçta en önemli şey, takım olarak hareket etmemizdi. Bunu doğru yaparsak, önemli bir kalitemiz var ve bu da bize galibiyeti getirebilir."

        "HER ŞEYİ YAPACAKLAR"

        "Chelsea maçında kırmızı karta iyi oynuyorlardı. Inter maçı da iyi şekilde. İyi oyuncuları var Ajax'ın. Form olarak en iyi durumda değiller ama bizi yenmek, bize zorluk çıkartmak için her şeyi yapacaklar."

        "ÖNEMSEMEMİZ GEREKİYOR"

        "Rakiplerimizi önemsemeye ihtiyacımız var. Son iki lig maçında da bunu yaşadığımızı düşünüyorum, hem Beşiktaş hem Trabzonspor maçında. Belirli bir dakikayı harcadığımızı düşünüyorum. Beşiktaş maçında 10 kişi kaldık, bu rahatlık, özgüvenden de oluyor. Liverpool ve Bodo/Glimt maçına başladığımız gibi başlamamız gerekiyor. En ufak dikkatsizlik sorun çıkartabiliyor. Önemsememiz gerekiyor, önemsiyoruz da. Çok büyük bir şansımız var. Üçüncü maçı kazanma şansımız var. Bizi hayallerimize, hedeflerimize götürebilecek bir maç. O yüzden önemsememiz gerekiyor."

        Habertürk Anasayfa