        Bosna-Hersek'te huzurevinde yangın faciası! Çok sayıda ölü var

        Bosna-Hersek'te huzurevinde yangın faciası! Çok sayıda ölü var

        Bosna-Hersek'in Tuzla şehrinde bir huzurevinde çıkan yangında çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2025 - 02:13 Güncelleme: 05.11.2025 - 02:13
        Bosna-Hersek'te huzurevinde yangın faciası! Çok sayıda ölü var
        Bosna-Hersek'in Tuzla kentinde dün akşam saatlerinde bir huzurevinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

        Tuzla'daki itfaiye ekiplerinin yanı sıra Srebrenik, Zivinice, Lukavac ve Kalesija şehirlerinden ekipler, yangının söndürülmesine destek verdi.

        ÇOK SAYIDA KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

        AA'nın haberine göre; yangında çok sayıda kişinin öldüğü bildirilirken, yaralı olarak kurtarılan çok sayıda kişinin de hastanelere kaldırıldığı açıklandı.

        Ekipler, kontrol altına alınan yangında arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

